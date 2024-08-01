На вул. Жовківській, 63 розташовані колишні виробничі приміщення та склади площею понад 10 тис. кв. м

Господарський суд Києва зобов’язав Національний банк виплатити Львівській міській раді майже 500 тис. грн за користування землею на Підзамчі. Банк викупив нерухомість, утім не оформив право користування ділянкою під нею.

Як вказано в матеріалах справи, у червні 2019 року Львівська міська рада передала ТОВ «Юрок плюс» в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,63 га на вул. Жовківській, 63. У серпні 2022 року Національний банк викупив на аукціоні заставне майно, розташоване на цій ділянці, та зареєструвало за ним право власності.

У вересні 2022 року міська рада дозволила ТОВ «Юрок плюс» поділити ділянку на дві окремі площею 1,1417 га та 0,5 га. Того ж року управління державного контролю з використанням та охороною земель ЛМР обстежило ці ділянки і з’ясувало, що меншою без дозволів користується ТзОВ «Монокорп» для обслуговування їдальні, а Національний банк так само без дозволів використовує більшу ділянку. Через це міськрада звернулась в суд, оскільки за незаконне користування землею Нацбанк заборгував 489,9 тис. грн.

У суді представники Нацбанку в позові заперечили, зазначивши, що оскільки банк став власником майна, то і земля під ним перейшла йому в користування. Однак суд встановив, що приватизація майна не є підставою для автоматичного права користуватися землею під ним. Крім цього, суд не знайшов доказів, що НБУ належно оформив право користування землею під приватизованою нерухомістю.

Враховуючи матеріали справи, суддя Господарського суду Києва Олена Чинчин позов міської ради задовольнила і зобов’язала НБУ сплатити 486,9 тис. грн за користування землею Крім цього, Нацбанк має сплатити понад 7 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в жовтні 2023 року НБУ виставив промислові приміщення на вул. Жовківській, 63 загальною площею понад 10 тис. м2 на аукціон з початковою вартістю 64 млн грн. Однак тоді аукціон не відбувся, після чого майно ще декілька разів виставляли на аукціон. Востаннє – в червні 2024 року, однак охочих купити майно за зниженою на 10 млн грн ціною так і не знайшлось.