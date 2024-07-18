Ідеться про житловий комплекс на вул. Угорській, 14

Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду розірвав договір оренди землі під житловий комплексом на вул. Угорській, 14. З 2020 року компанія «Юніко-Експо» перестала платити за оренду землі та не збудували обіцяний дитячий садочок.

Як вказано в матеріалах справи, у 2014 році ТОВ «Юніко-Експо» та ТОВ «Девелоперська компанія “Мальви”» уклали договір про будівництво багатоквартирних житлових будинків з автостоянками на земельній ділянці площею понад 3 га на вул. Угорській, 14, яку з 2006 року орендувала компанія «Юніко-Експо». За умовами договору, впродовж 2015-2019 року на цій ділянці збудували житловий комплекс на 8 будинків, а також мали збудувати дитсадок.

У 2016 році Львівська міська рада передала ТОВ «Юніко-Експо» в оренду на 10 років ділянку майже 2,3 га, яку сформували з 3 га, на вул. Угорській, 14 для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу. Щороку орендар повинен був сплачувати за оренду 726,9 тис. грн. У 2021 році комісія при відділі самоврядного контролю за використанням та охороною земель виявила, що на виділеній ділянці збудували житловий комплекс, натомість обіцяний дитсадок відсутній.

Крім цього, впродовж 2020-2021 років ТОВ «Юніко-Експо» перестало платити за оренду землі, тому міськрада звернулась в суд, аби розірвати договір оренди. Також міськраа звернулася в Господарський суд і вимагає в «Юніко-Експо» сплатити майже 1,5 млн грн боргу. У вересні суд позов міськради задовольнив.

У травні 2023 року Господарський суд позов міськради задовольнив та розірвав договір оренди 2,3 га землі з ТзОВ «Юніко-Експо». ТОВ «Девелоперська компанія “Мальви”» подала на це рішення апеляцію, однак у квітні 2024 року рішення Господарського суду підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

У липні Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду також відмовив «Девелоперській компанії “Мальви”» в задоволенні позову та залишив чинним рішення про розірвання договору оренди.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Юніко-Експо» зареєстроване у 2005 році на вул. Городницькій, 54. Бенефіціаром компанії через ТзОВ «Юніко-Капітал» Ігор Каліцінський, а директоркою вказана Стефа Вовк.

«Девелоперська компанія “Мальви”» зареєстрована у 2014 році у Новояворівську. Бенефіціарами компанії через ТзОВ «ВікнаБуд» є мешканка Тернопільщини Євстахія Мартинюк і львів’янка Оксана Лукашик.