Червоним позначена спірна ділянка на вул. Промисловій, 50-52

Львівська міська рада відсудила в ТзОВ «Молоток» 782,2 тис. грн боргу та штрафу за оренду землі на вул. Промисловій. Підприємці не сплачували за оренду пів року.

Йдеться про чотири ділянки загальною площею 1,14 га на вул. Промисловій, 50/52. У 2021 році Львівська міськрада виділила ТзОВ «Молоток» відповідну землю в оренду на 5 років для обслуговування складів та іншої нерухомості, що розташована на комунальній ділянці.

Міськрада стверджувала, що у період із вересня 2023 року й до лютого 2024 року компанія не сплачувала за оренду землі й заборгувала 423,7 тис. грн. Крім цього, міськрада нарахувала 736,9 тис. грн штрафу й інфляційні витрати й просила повернути ці гроші через суд.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Ростислав Матвіїв позов міськради задовольнив частково і зобовʼязав ТзОВ «Молоток» 423,7 тис. грн боргу та 368,5 тис. грн штрафу. Крім цього, компанія має сплатити понад 20 тис. грн інфляційний витрат і судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Молоток» зареєстроване у 2016 році та займається виробництвом вікон і дверей. Компанія належить громадянину США Крістоферу Пітеру Фусскасу. Директоркою компанії вказана депутатка Львівської облради від партії «За майбутнє» Тетяна Бей.