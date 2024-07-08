Львівська міськрада обміняється майже рівноцінною ділянкою з ТзОВ «Лінтер-Пласт»

Львівська міська рада погодила договір міни земельних ділянок в урочищі Голоско та вул. Заозерній. Одна з ділянок перебуває в комунальній власності, а інша розташована навпроти й приватизована ТзОВ «Лінтер-Пласт». Міськрада обміняє приватизовану ділянку, на якій забудовник обіцяє збудувати комунальний дитсадок.

Йдеться про дві земельні ділянки, одна з яких площею 0,39 розташована в урочищі Голоско та перебуває у приватній власності ТзОВ «Лінтер-Пласт». Ділянка призначена для будівництва і обслуговування закладів освіти. Її вартість оцінили в 18,6 млн грн. Інша ділянка площею майже 0,4 га та розташована навпроти, на вул. Заозерній, та перебуває в комунальній власності. Вона також призначена для будівництва і обслуговування закладів освіти. Її вартість – 18,7 млн грн. Обидві ділянки орендує ТзОВ «Леотренд».

Червоним кольором позначена комунальна ділянка, а зеленим – приватизована

Комунальна ділянка в урочищі Голоско розташована між двома приватизованими ТзОВ «Лінтер-Пласт» ділянками площею 0,5 і 0,4 га. Умовою договору міни цими ділянками було будівництво дитячого садка на 120 місць, який забудовник має збудувати на ділянці, яку він передає місту, та передати його і комунальну власність.

У 2021 році ці ділянки Львівська міськрада передала непублічним людям під громадські потреби, того ж року їх переписали на ТОВ «Давфін», що належить Оресту Більку. Крім цього, депутати безкоштовно роздали ще 12 ділянок поруч, які також перейшли у власність ТОВ «Давфін» і ТОВ «Лорестин» – ще одній компанії Ореста Білька. У лютому 2023 року фірми «Лорестин» і «Давфін» продали ці ділянки фірмі «Лінтер-Пласт».

ТзОВ «Лінтер-Пласт» зареєстроване у 2016 році та належить до групи компаній, що будують під будівельним брендом Auroom. Один із ЖК компанія вже будує в провулку Заозерному. Бенефіціарами компанії вказані Андрій Угрин, Андрій Криницький та Ірина Вітик, які й також належить ТзОВ «Леотренд». Обидві компанії фігурували у скандалі з виведенням з комунальної власності 22 га землі у мікрорайні Під Голоском.