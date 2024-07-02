Комунальний тир облаштують поблизу Грибовицького сміттєзвалища

Приватна компанія профінансує підготовчі роботи для будівництва стрільбища у Великих Грибовичах. Відповідне рішення про соціально-економічне партнерство погодив виконавчий комітет Львівської міської ради.

Як вказано в проєкті рішення, 18 червня ТзОВ «Вел буд інвест» звернулося до Львівської міської ради з пропозицією вкластися в покращення соціальної і інженерної інфраструктури. Забудовник погодився профінансувати витрати, пов’язані з проведенням підготовчих робіт для будівництва стрілецького тиру та стрільбища у Великих Грибовичах. Своєю чергою ЛКП «Спортресурс» має укласти з забудовником і підрядником відповідну тристоронню угоду.

Як інформував ZAXID.NET, ще у лютому 2022 року, до початку повномасштабної війни, депутати погодили облаштування комунального стрільбища біля Львова. Його збудують на ділянці площею 20 га біля закритого Грибовицького сміттєзвалища. Ще 5 га передбачені під гостьовий паркінг та об'єкти обслуговування.

Наприкінці 2022 року у Львові провели архітектурний конкурс, за результатами якого найкращим проєктом комунального стрільбища у Великих Грибовичах обрали пропозицію львівської компанії Soluk Architects. У червні 2024 року департамент архітектури Львівської міськради видав наказ про видачу ЛКП «Спортресурс» містобудівних умов та обмежень на будівництво тиру.

Нагадаємо, що наразі діти і спортсмени вправляються з кульової та стендової стрільби на СКА, а дорослі можуть тренуватися у приватних стрілецьких клубах. Крім стрільбища у Великих Грибовичах, міська рада також відновить історичний стрілецький тир на вул. Лисенка.

ТзОВ «Вел буд інвест» зареєстроване у 2020 році у Львові на вул. Шевченка, 60.Власниками компанії вказані львів’яни Віталій Гучко, Катерина Джичка і Галина Чайка, а також АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Авіліс”», бенефіціаром якого вказаний мешканець Раковця Петро Зубик. Йому також належить ПП «Південна алея», що будує ЖК біля ТЦ «Південний».