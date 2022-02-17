Комунальне стрільбище планують облаштувати поруч з Грибовицьким сміттєзвалищем

Депутати Львівської міської ради на засіданні 17 лютого погодили облаштування комунального стрілецького тиру і стрільбища. ЛКП «Спортресурс» має підготувати документи, щоб влаштувати таке стрільбище поруч з Грибовицьким сміттєзвалищем. За таку ухвалу проголосував 51 депутат.

Депутати дозволили ЛКП «Спортресурс» підготувати документацію для облаштування комунального стрільбища та стрілецького тиру. Зокрема, «Спортресурс» має розробити детальний план території в селі Великі Грибовичі та розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля Грибовицького сміттєзвалища для облаштування стрільбища.

Йдеться про земельну ділянку площею 20 га, що розташована одразу біля колишнього полігону ТПВ у Великих Грибовичах. Ще 5 гектарів планують відвести під гостьовий паркінг та об'єкти обслуговування.

Під час розгляду цього питання міський голова Андрій Садовий озвучив кілка уточнень. Зокрема, міська рада не буде виділяти гроші на облаштування стрільбища, поки «Спортресурс» не отримає усіх дозвільних документів. Водночас управління земельних ресурсів має підготувати перелік альтернативних ділянок для облаштування комунального стрільбища, якщо земля біля колишнього сміттєзвалища не підійде для такої потреби.

Також на засіданні сесії депутати погодили програму підготовки Львівської міської громади до національного супротиву.