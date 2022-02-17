Депутати Львівської міської ради на засіданні 17 лютого погодили програму підготовки громади до національного спротиву на найближчі три роки. За таке рішення проголосували 56 депутатів.

Депутати підтримали Програму заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки. Програма передбачає низку конкретних рішень, зокрема:

заходи національно-патріотичного виховання для учнів, студентів;

організація навчань для мешканців громади;

матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони;

матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань Львівської громади, у тому числі стрілецьких клубів, тирів;

забезпечення безперебійної життєдіяльності громади в умовах загроз.

Детальніше з програмою можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради.

Під час розгляду цього питання депутатка Юлія Хомчин запропонувала додати до програми пункт про напрацювання плану дій та збереження культурних цінностей.

Окрім того, депутати підтримали рішення збільшити чисельність управління з питань надзвичайних ситуацій ЛМР на 10 людей.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців Росія значно збільшила кількість військ на кордонах України. Зараз за оцінками західних розвідок кількість російських військових біля кордонів України сягає 150 тис. осіб і продовжує зростати навіть попри заяву Володимира Путіна про часткове відведення.