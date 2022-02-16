На Львівщині формують бригаду територіальної оборони

Львівська облрада на позачерговій сесії у середу, 16 лютого, заслухала інформацію про готовність територіальної оборони в області до можливих надзвичайних ситуацій та виділила перший транш у 5 млн грн на потреби сил тероборони. Рішення підтримали 68 депутатів.

Депутати заслухали керівників усіх правоохоронних органів, ДСНС, керівника бригади територіальної оборони щодо безпеки в регіоні та готовності реагувати на надзвичайні ситуації.

Начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський розповів про посилений режим роботи правоохоронців, зокрема, щодо охорони критичних об’єктів інфраструктури та патрулювання вулиць Львова та області. Керівник поліції запевнив, що загострення криміногенної ситуації зараз на Львівщині немає.

Зі слів начальника Львівського прикордонного загону Анатолія Федорчука, різкого зростання охочих виїхати за межі України через західний кордон теж немає. На запитання депутатів про те, чи покинули межі України львівські олігархи, керівник прикордонного загону відповідати відмовився, пояснивши, що не може розголошувати таку інформацію.

Керівник бригади територіальної оборони Валерій Курко повідомив, що керівний склад бригади сформовано на 70%, розпочався другий етап – укладання контрактів з мешканцями щодо служби в резерві. Він пояснив, що бригада територіальної оборони фінансується міністерством оборони, а виділені з обласного бюджету кошти можуть бути використані на потреби оборони області, зокрема, на забезпечення охорони зброї та боєприпасів.

Своїм рішенням депутати внесли зміни до програми «Безпечна Львівщина» та виділили 5 млн грн на потреби сил тероборони. За рішенням депутатів, першочергові кошти підуть на придбання засобів зв’язку та систем відеоспостереження для штабів територіальної оборони.

Раніше йшлося про те, що керівник бригади територіальної оборони Львівщини звернувся до обласної ради про виділення 18 млн грн, зокрема, 5 млн грн – першочергово. Інші обласні ради також провели аналогічні позачергові сесії та виділили кошти на територіальну оборону. Тернопільська облрада прийняла рішення про виділення 2 млн грн, Івано-Франківська облрада – 5 млн грн.