Львівська міська рада скерує 8,2 млн грн на підготовку Львівської територіальної громади до національного спротиву. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 2 лютого.

Так, на засіданні виконкому прийняли бюджетні рішення, які стосуються виділення 8,2 млн грн на заходи Програми підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки.

Зокрема, мерія погодила виділення коштів на такі заходи:

3,2 млн грн – для організації навчань щодо поводження зі зброєю та стрільби, а також надання домедичної допомоги для працівників виконавчих органів та депутатів Львівської міської ради;

2 млн грн - на створення інформаційних матеріалів;

понад 1,5 млн грн – для організації навчань щодо поводження зі зброєю та стрільби і з надання домедичної допомоги для працівників професійної освіти;

1,5 млн грн – для оплати праці новим вчителям предмету «Захист України».

«Нам важливо залучати до цього процесу учасників бойових дій. У багатьох наших школах вже впроваджується така практика, але вона має відбуватись на постійній основі. Учасник бойових дій, який пройшов війну на Сході та розуміє, на що треба звертати увагу, ділитиметься своїми знаннями та вміннями. Все це має відбуватись у комплексі і з навчанням для викладачів, і з облаштуванням відповідної інфраструктури», – зазначив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Також на засіданні виконкому схвалили зміни до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. У межах прийнятого рішення, зокрема, схвалили виділення коштів на впровадження заходів із територіальної оборони, облаштування та ремонт тирів і придбання відповідного обладнання.

Додамо, що остаточні рішення про зміни до бюджету Львівської міської ради прийматимуть депутати на засіданні сесії.