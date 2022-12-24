Міське стрільбище облаштують у селі Великі Грибовичі біля Львова

У Львові обрали переможця архітектурного конкурсу на проект стрілецького тиру та стрільбища у селі Великі Грибовичі неподалік Львова. Про це повідомили в управлінні архітектури та урбаністики Львівської міської ради.

Так, за результатами засідання журі переможцем обрано проект львівської компанії Soluk Architects у складі авторського колективу Михайла Солука, Олександра Газдайка, Наталії Солук. Переможці конкурсу отримають 180 тис. грн.

Візуалізація майбутнього стрільбища біля Львова

Ще у лютому 2022 року, до початку війни, міські депутати погодили облаштування комунального стрільбища. Його збудують на площі 20 га біля недіючого Грибовицького сміттєзвалища. Ще 5 гектарів планують відвести під гостьовий паркінг та об'єкти обслуговування.

Наразі діти і спортсмени вправляються з кульової та стендової стрільби на СКА, а дорослі можуть тренуватися у приватних стрілецьких клубах.