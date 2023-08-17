На вулиці Лисенка будують муніципальний стрілецький тир

У Львові, на вулиці Лисенка, розпочали роботи з будівництва міського стрілецького тиру. Об'єкт зведуть на місці нежитлового занедбаного приміщення за гроші інвесторів. Вартість будівництва тиру та облаштування прилеглої території становитиме від 80 млн грн. На брифінгу у четвер, 17 серпня, керівник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін розповів, що до кінця року зведуть стіни й розпочнуть встановлювати обладнання для стрільби. Завершити облаштування тиру планують навесні 2024 року.

«На цій території вже був спортивний об'єкт Стрілецького товариства і його історія сягає XIX століття. Зараз в нас з'явиться муніципальний тир для занять зі стрільби кульової й з лука. Місто не вкладає жодної копійки, це все інвесторські гроші. Єдине, що купимо якісне обладнання для тренувань. На етапі проектування пропрацювали максимальну інклюзивність. Ми плануємо тут як і тренування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так і змагання. Крім цього, зможуть готуватися до олімпійських ігор наші кульовики. Відповідно, маємо дуже велике очікування в плані медалей», – сказав Антон Нікулін.

Місце, де буде муніципальний тир (Фото ZAXID.NET)

Власниця території, на якій будують тир, та почесна консулка Казахстану в Україні Галина Маслюк розповіла, що планувала збудувати тут резиденцію для казахів. Проте місто переконало її інвестувати гроші у створення тиру.

«Я готувалася зробити тут велику резиденцію казахського дому в Україні, щоб привозити сюди ділових людей і залучати інвестиції. Проте до мене, як до власниці, звернувся Андрій Садовий й зазначив, що не на часі будувати казахам резиденції. Зараз є велика необхідність вчити людей поводитися правильно зі зброєю. За попередніми підрахунками, проект коштуватиме приблизно 80 млн грн. Проте це приблизно. Як правило, коли є реальна робота, то він стає дорожчим», – говорить Галина Маслюк.

Антон Нікулін, Галина Маслюк, Михайло Солук (Фото ZAXID.NET)

Головний архітектор муніципального тиру Михайло Солук зазначив, що споруда буде на 100% спортивною.Загальною площа становить приблизно 1800 м², з якої 65% – це арени.

«Будуть також допоміжні й підсобні приміщення, аудиторій й навчальні класи. Будівля складається з чотирьох рівнів. Перший – це кульова стрільба на 25 м, другий – дистанція на 50 м, третій – лучне поле з дистанцією 18 м, четвертий – експлуатована покрівля з дистанцією лучної стрільби на 50 м», – говорить Михайло Солук.

Під час будівництва реставрують головний фасад занедбаної будівлі Стрілецького товариства (Фото ZAXID.NET)

Архітектор додав, що збережуть частину зруйнованої будівлі, де є натуральний камінь. Крім цього, відновлять головний фасад.