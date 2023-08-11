Візалізація проекту реконструкції майдану Незалежності у Сколе

У місті Сколе на Львівщині відремонтують центральний майдан Незалежності. На архітектурному конкурсі обрали переможця – проект львівського бюро Guess Line Architects.

Як видно з візуалізації проекту, на майдані Незалежності у Сколе буде сухий фонтан біля пам’ятника Бандері, дитячий майданчик, вуличні меблі, багато озеленення. Вигляд торгових павільйонів уніфікують.

Візуалізація проекту-переможця для реконструкції майдану Незалежності у Сколе

Загалом на архітектурний конкурс зареєструвалися дев’ять команд-учасниць зі Львова, Києва, Одеси, Чернівців та Дніпропетровської області, які подали шість проектних пропозицій.

«Ми оцінювали, чи є проект функціонально зрозумілим, ергономічним, інклюзивним, наскільки його рішення унікальні. Важливо було, щоб запропоновані рішення співвідносилися з масштабами міста та простору, гармонійно вписувалися в історичне середовище», — пояснила директорка департаменту архітектури і містобудування ЛОВА Олена Василько.

План реконструкції майдану Незалежності у Сколе

Перше місце посів проект львівського колективу Guess Line Architects, керівником якого є Андрій Лесюк. Переможці отримають грошову винагороду у розмірі 100 тис. гривень.

2-ге місце присуджено авторському колективу зі Львова під керівництвом А. Чайко (50 тис. грн). Третє місце посів проект авторського колективу киян під керівництвом Вадима Куцевича і отримав 40 тис. грн премії.