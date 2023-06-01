Волонтери самотужки збирають експонати до майбутнього музею і прокладають колію

У карпатському селі Коростів біля Сколього, де колись була вузькоколійна станція, відновлюють колію та рухомий склад, що їздив нею. Цим займаються волонтери-залізничники. Невдовзі вони планують офіційно створити музей «Коростівська вузькоколійка» і запустити рух колією для туристів.

З 25 по 31 травня у Коростові відбувся волонтерський табір, на якому уклали частину колії та відновлювали музейні експонати.

«Протягом кількох останніх днів добудовано ще кільканадцять метрів колись багатокілометрової гірської колії. До першого моста, який наразі пішохідний і замощений дошками, уже зовсім недалеко. Віриться, що колишня туристична атракція стане реальністю і "веселий" вагон з мандрівниками щодня рушатиме від палацу Гредлів до Тисовця», – повідомив місцевий краєзнавець Олекса Тренич.

Він розповів ZAXID.NET, що зацікавлені у відродженні вузькоколійки залізничники займаються нею 15 років. Раніше протяжність колії від Сколе до спортбази у Тисовці була близько 15 км, а зараз – лише кількасот метрів. Щоб вона стала туристичною атракцією, планується прокласти принаймні 3 км полотна від музею до мотелю «ОК». Далі починається національний парк і там колії нема. Найскладніше буде відновити мости через потоки. Це потребує дуже великих коштів. Волонтерські табори проводять практично щомісяця, за спонсорські кошти купують матеріали. Меценатом та натхненником цього проекту є австрієць Вольфрам Венделін.

«Ця вузькоколійка свого часу була і транспортною, і туристичною. Цим займалися ще брати Гредлі, власники лісів і пилорам у Сколе. В радянський час це все було знищено, але ентузіасти взялися відновлювати. Хочуть створити музей, який би представляв цікаві експонати, частину колії, по якій можна проїхати», – розповів Олекса Тренич.

Один з нових експонатів привезли з Дніпра, коли почалася війна. Паровоз стояв там на постаменті, його віддали на реставрацію.

Паровоз з Дніпра, який привезли в Коростів на реставрацію

Така вузькоколійна залізниця працює на Івано-Франківщині і Закарпатті. А тут, на Сколівщині, раніше було більше 100 км вузькоколійних доріг в багатьох місцях. Зараз у Коростові є кілька колій, стрілки там робочі, при потребі можна запустити локомотив.

Поки що у Коростові можна оглянути збережений рухомий склад, серед яких – два мотовози виробництва 1960-х років, дрезина 1940-х років, різноманітні вагони та інші історичні експонати. Частина збереженої колії – з автентичних матеріалів, які збирали на різних залізницях, що вже не працюють.