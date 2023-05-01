Мета пластунів – зібрати 920 тисяч гривень

На горі Парашка, що у національному парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині, планують збудувати гірський прихисток для мандрівників, у якому можна спостерігати за зорями. Проект присвячують загиблому на війні львівському пластунові Тарасу Гаврилишину. Як повідомили у понеділок, 1 травня, у Львівській міській раді, мета пластунів – зібрати 920 тис. грн.

«Особливість прихистку в тому, що він стане першим на Львівщині з майбутньої мережі подібних, які формуватимуть концепцію "Парк темного неба", над яким працюють друзі Тараса та члени Львівського астрономічного товариства», – йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Проект будівництва уже готовий. Це буде невелика будівля із вільним безоплатним доступом, поруч із туристичним маршрутом, і також стане захистом від вітру та дощу. У межах проекту хочуть також закупити мобільний телескоп та інші речі для організації астрономічних спостережень. Там планують проводити періодичні астрокемпи та пленери, а також розвивати астрономію у місцевих школах.

За словами координаторки проекту Юлії Гвоздович, спільна мета – зібрати 920 тис. грн, які дозволять купити матеріали та збудувати прихисток, придбати один мобільний телескоп Sky-Watcher (Synta) SK Dobson, виготовити інформаційні таблиці та ознакування, тощо.

Пожертвувати на створення прихистку можна за посиланням. Більше про проект у Львові можна дізнатись на сайті або на сторінках у Facebook.

Зазначимо, Тарас Гаврилишин належав до пластового куреня «Чорноморці», загинув 1 листопада 2022 року на підступах до Херсону. Тарас був провідним інструктором «Пласту» із астрономії та морської навігації, членом екіпажу козацьої «Чайки». Найбільшою мрією і останнім проханням пластуна, яке він озвучував побратимам, було спорудження колиби біля гори Парашка, щоб ще більше охочих могли насолоджуватись красою гір та зоряного неба.