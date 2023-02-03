Пропонований прототип прихистку, за зразком якого можуть збудувати у Сколівських Бескидах

Біля підніжжя гори Парашка в межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині збудують гірський прихисток. Туристи, які ходять в гори, зможуть у ньому перепочити і при потребі навіть переночувати. Таку ініціативу запропонував «Пласт» у пам’ять про свого полеглого на війні побратима Тараса Гаврилишина. Про це повідомило управління туризму ЛОВА, де 2 лютого обговорили цю ідею.

Прихисток збудують з дерева на місці, де є найбільший потік туристів. Директор НПП «Сколівські Бескиди» Василь Приндак пояснив, що така пропозиція від туристів надходить вже давно, це питання їхньої безпеки в горах.

«Коли люди сходять в гори, вони можуть не розрахувати час і, вертаючись назад, не встигають спуститися в населений пункт засвітла. Вони зазвичай дзвонять нашим працівникам, які за ними йдуть і зводять донизу. Тому цей гірський прихисток мав би служити місцем перепочинку чи вимушеним нічлігом», – зазначив ZAXID.NET Василь Приндак.

Прихисток збудують біля підніжжя гори Парашка, щоб не закривати природні краєвиди, також на самому хребті дошкульними будуть сильні вітри. На місці зведення прихистку зараз є маленька колиба. У новому прихистку має бути місце для вогнища і найнеобхідніші речі. На майбутнє там можна буде поставити сонячні панелі, щоб туристи могли зарядити телефони. Його прототипом має стати проста сільська хата.

Приблизна візуалізація гірського прихистку (схема надана ЛОВА)

Гірський прихисток зведуть на честь пластуна Тараса-Тимофія Гаврилишина, який загинув на війні.

«Ідея спорудження гірського прихистку на горі Парашка була колись у самого Тараса Гаврилишина. Тепер його товариші хочуть втілити в життя цей задум на згадку про Героя. У квітні у Тараса буде день народження і «Пласт» хоче оголосити збірку коштів на спорудження притулку», – повідомили в управлінні туризму і курортів ЛОВА.

Тарас-Тимофій Гаврилишин належав до юнацького куреня ч. 15 ім. Павла Полуботка у Львові, а згодом до 25 куреня УСП «Чорноморці» ім. Святого Миколая. Був інструктором з морського пластування. Також займався прокладанням гірських маршрутів, був туристичним гідом у Карпатах. У перші дні війни Тарас разом із іншими побратимами зголосився добровольцем до Збройних сил України. Проходив службу у 45 артилерійській окремій бригаді. Загинув у листопаді 2022 року в боях на південному напрямку.