Відновленою яхтою можна буде ходити в походи морем і великими річками

На Львівщині почали реставрацію вітрильної яхти «Шквал» часів Другої світової війни. Вона належить «Пласту», її використовуватимуть для річкових та морських походів при таборуванні українських скаутів. Для втілення задуму шукають спонсорів, готових допомогти з відновленням історичного судна.

«Яхта має історичну цінність, адже збудована ще в 1941 році та пройшла суворі випробування війни. Декілька років тому «Шквал» передано «Пласту», зокрема, нашому земляку Мирону Гуменецькому, який займається реставрацією вітрильника», – повідомили 2 листопада на сторінці Миколаївської міської ради.

Мер Миколаєва на Львівщині Андрій Щебель сам є пластуном, він ініціював початок робіт. Геннадій Стасюк, який представляє пластовий курінь «Чорноморці» і є серед ініціаторів відновлення яхти, розповів ZAXID.NET її історію.

«Це крейсерська яхта, яка в часи Союзу ходила по Ладозі, Північному морі. Вона дуже швидка, маневрова і заводиста. Яхта має довжину 17 м, висота щогли – 18 м. Водотонажність 27 т. Це дуже дороге і складне судно. Потім яхта ходила по Дніпрі, але коли на річці побудували мости, вона своєю висотою не проходила, тому простоювала у київському крейсерському яхт-клубі. Її "Пласту" подарував Петро Авраменко, який працював в Інституті гідромеханіки НАН України. Десять років тому ми її перевезли у Раковець на Львівщині», – розповідає Геннадій Стасюк.

Він пояснив, що на її ремонт треба близько 120 тис. євро. Дещо можна буде зробити своїми руками. Реставрацією вітрильної яхти «Шквал» займається голова вітрильної федерації у Львівській області Мирон Гуменецький.

Мирон Гуменецький власноруч зібрав вже кілька суден (фото Миколаївської міськради)

У майбутньому її використовуватимуть пластуни для морських походів на півдні України. Водними видами спорту у «Пласті» займаються курені «Чорноморці» (хлопці) та «Чорноморські хвилі» (дівчата). Щоліта для них організовують табори біля води – на великих річках, раніше вони відбувалися також в «Артеку», біля моря.

«Після ремонту ще треба буде виготовити для яхти технічний паспорт, поставити на облік яхт-клубу, щоб вона мала постійне місце перебування. Цей процес буде довгий, але ціль полягає в тому, щоб наші миколаївські, львівські пластуни мали можливість нею користатися. Зробимо молоді такий подарунок», – пояснив ZAXID.NET Андрій Щебель.

Наразі ведуться перемовини з бізнесменами, меценатами, які готові профінансувати відновлення вітрильника. Для збору коштів відкриють рахунок.