Містечко стилізоване під Дикий Захід

Біля національного природного парку «Сколівські Бескиди» у Карпатах добудовують приміщення відпочинкового містечка, стилізоване під ранчо Дикого Заходу. Влітку і у період канікул це буде дитячий табір, в інший час там зможуть приїжджати на відпочинок дорослі. Перший заїзд дітей у літній табір запланований на 25 червня. Дітей-переселенців прийматимуть безкоштовно, повідомляє управління туризму та курортів ЛОДА.

Дитячий табір «Едельвейс» працює у Карпатах вже вісім років, раніше він був на базі у селі Орявчик. Цього року він переселяється у новозбудоване приміщення на власній території площею у гектар, яка з півночі прилягає до НПП «Сколівські Бескиди». Ранчо оточують гори та ліс.

Цю територію засновники табору купили у 2020 році і з того часу почали будівництво власного приміщення ранчо «Едельвейс». Воно обладнане сонячними колекторами для підігріву води і буде мати власну сонячну електростанцію.

Ранчо стилізоване під містечко Дикого Заходу. Для поселення відвідувачів є житловий корпус, індіанські вігвами (тіпі), ковбойські кібітки і джедайські сфери. Для розваг дітей там збудували стінку-скеледром моая у вигляді кам’яної статуї з острова Пасхи, екстрим-парк, сторожову вежу. Будуть ставити сфери для їдальні.

Впродовж дня діти мають три активних і три творчих заняття, передбачена туристична програма. До розваг входить катання на конях, рафтинг, стільба, слеклайн. Також є табір на колесах Yellow Submarine Camp, під час якого діти впродовж 13 днів мандруватимуть Карпатами автономним будинком на колесах. Автобус містить 20 трансформованих місць (сидіння, що перетворюються в двоярусні ліжка), велику кают-компанію з диванами та обіднім столом, аудіо-відео систему, розетки та Wi-Fi.

25 червня ранчо прийматиме перших дітей на відпочинок на новій локації. Із 100 дітей з першого заїзду 80 приймають безкоштовно.

«Будуть діти з Ірпеня і діти військових з 10-ї штурмової бригади з Коломиї, яка також, як і наш табір, називається «Едельвейс». У нас велика черга дітей з Бучі, Маріуполя, Харкова. Тому ми потребуємо фінансової підтримки для можливості безкоштовного прийому дітей переселенців. Ми маємо свій благодійний фонд «Траверс», де нас можна підтримати», – наголосив ZAXID.NET засновник табору Анатолій Алєксєєв.

Табір матиме п’ять заїздів по 13 днів. Ціни та умови можна переглянути тут. З вересня, коли діти повернуться до навчання, табір зможе приймати на відпочинок дорослих і сім’ями.

Як пояснив засновник табору «Едельвейс» Анатолій Алєксєєв, від нової локації близько розташовані туристичні принади регіону: скелі Довбуша – за 15 км, водоспад Кам’янка – 9 км, водоспад Гуркало – 7 км, гора Парашка – 13 км, скельна фортеця Тустань – 18 км, до річок Стрий та Опір – 2 км, старт рафтингу на річці Стрий – 3 км, свердловина з лікувальною мінеральною водою – 1 км.