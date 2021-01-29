Кожен глемпінг буде площею 36 кв. м з власною терасою

У національному природньому парку «Сколівські Бескиди» збудують перший глемпінг-парк (англ. «гламурний кемпінг») – екологічні будиночки для відпочинку туристів з комфортними умовами. Проект «Сколівських Бескидів» та інших трьох парків України виграв грант секторальної підтримки ЄС, на який виділять 28,8 млн грн. Львівщина з цієї суми отримає близько 7 млн грн.

Директор НПП «Сколівські Бескиди» Василь Приндак розповів ZAXID.NET, що впродовж 2021 року у Сколівських Бескидах збудують 8 глемпів площею по 36 м2. У кожному умебльованому будиночку зможуть розміститись 4-6 туристів, він буде розташований на дерев'яній терасі 9 х 9 м. У глемпах буде електричне опалення, тож взимку там теж можна буде відпочивати. Одна зі споруд буде більшою за інші, це буде адміністративний центр, в якому облаштують санвузол, кухню, зону обслуговування гостей.

«Це фактично у лісі і ми би не хотіли робити з цього базу відпочинку. Ми хочемо максимум зберегти природні умови, але щоб люди могли би в тих умовах відпочивати з комфортом», — пояснив Василь Приндак.

Адміністрація парку зараз розглядає чотири варіанти локацій, де збудують глемпінг-центр: дві з них можуть бути біля міста Сколе недалеко від траси Київ-Чоп, інші дві – біля водоспаду Кам’янка. Також ще обговорюється каналізування глемпінгу, чи це будуть біотуалети, чи виведена каналізація. Для будівництва куполів оголосять тендер і вже самі фірми будуть пропонувати свої варіанти.

Сам глемп виглядатиме як півкуля зі скляними вставками, щоб туристи могли милуватися природою. Їх мають збудувати впродовж цього року, а приймати туристів почнуть з наступного.

Для відвідувачів парку «Сколівські Бескиди» вже створені певні розваги: тролеї (спуск з гори на ролику по тросу) біля водоспаду Кам'янка, які працюють в літній період. У заповідній зоні також промаркували 144 км екологічних стежок з GPS-трекерами для орієнтування туристів і QR-кодами з інформацією про об’єкти. У планах — облаштувати мотузковий парк і вольєри на 3 га для зубрів.

«Стадо зубрів відкидає старі особини. Їм стає важко добувати корм, вони йдуть в село, шкодять людям. Коли ми створимо для них вольєри, їх легше буде підгодовувати, вести ветеринарний контроль і використовувати в туристичних рекреаційних цілях», — розповів ZAXID.NET директор парку.

Та одним із найбільш пріоритетних завдань НПП — реновація палацу Гредлів у Сколе. Приміщення пам’ятки тільки у 2020 році передали парку, воно пустує, але опалюється. Там облаштують туристичний центр, адміністрацію парку, музей. Зараз працюють над виготовленням ПКД.

Проект «Глемпінги — створення ексклюзивного туристичного продукту в природооохоронних територіях» ініційований Асоціацією ЄКУ спільно з Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України реалізують у регіональному ландшафтному парку «Краматорський» (Донецька область), НПП «Синевир» (Закарпатська область), Дністровському регіональному ландшафтному парку (Івано-Франківська область) та в НПП «Сколівські Бескиди».