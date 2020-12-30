Серед проектів, які отримають фінансування, є реставрація пам’ятки архітектури вілли «Гопляна» у Трускавці, в якій працює художній музей Михайла Біласа

29 грудня конкурсна комісія з відбору проектів регіонального розвитку затвердила перелік переможців програми секторальної підтримки ЄС. Львівщина отримає 75,9 млн грн для втілення дев'яти проектів, повідомили у ЛОДА.

Із Львівщини відібрали такі проекти:

Розвиток біоекономіки західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів. Проект Львівської політехніки отримає 9,8 млн грн.

Створення парку агропереробки «ФрутБанк» з формування доданої вартості на продукцію малих та середніх виробників Львівщини. Мостиська міська рада на його втілення отримає 20,7 млн грн.

TourTurka 2.0 «Пізнання етнокультури бойківського краю Турківського району» – 10,4 млн грн.

реставрація пам’ятки архітектури художнього музею Біласа (вілла «Гопляна») у Трускавці – 19,3 млн грн.

«Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях». Проект реалізовуватиме Міндовкілля за 28,8 млн грн у НПП «Сколівські Бескиди» (Сколівський район), НПП «Синевир» (Закарпаття), регіональних ландшафтних парках: Дністровський (Івано-Франківська область), «Краматорський» (Донецька область). Він передбачає поєднання традиційних кемпінгів з комфортними умовами готельного типу для туристів.

«Трансформація вугільних регіонів України» (пілотні проекти Донецької та Львівської областей) загальною вартістю 173,4 млн грн. Ініціатором проєкту є Міністерство розвитку громад та територій України.

«Карпатська мережа регіонального розвитку 2.0». Проект Міністерства розвитку громад та територій України отримає 55,2 млн грн.

«Портал місцевої статистики та відкритих даних громад Львівщини» – 1,65 млн грн.

«Співробітництво задля економічного зростання Карпат (Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області)» – 14,1 млн грн.

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Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, цього року найбільше проектів подали з Львівщини – 68. Загалом в Україні відібрали 56 проектів, які зможуть реалізувати за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. Більшість з них зі сфери туризму та інноваційної економіки. На них у 2021 році виділять понад 535 млн грн.