Вежу монастиря у Підкамені реставрують за проектом фінансування гранту ЄС, також її включили до переліку на реставрацію в межах державної програми «Велике будівництво»

Міністерство культури та інформаційної політики сформувало експертну раду, яка обиратиме об'єкти культурної спадщини для реставрації у наступні 4 роки в межах програми «Велике будівництво». Департамент архітектури та містобудування ЛОДА сформував перелік 24 пам’яток архітектури Львівщини, які пропонує внести у загальнодержавний список на реставрацію. Здебільшого це пам’ятки національного значення, серед яких замки, палаци, костели, церкви, ратуша, культурні заклади.

Керівниця департаменту архітектури ЛОДА Олена Василько розповіла ZAXID.NET, що спочатку від області сформували список з 16 об’єктів, але було багато ініціатив від громад, які просили додатково внести їхні пам’ятки.

«В першу чергу ми обирали ті об’єкти, які потребують великих коштів – понад 20-30 млн грн, за кошти обласного бюджету їх реставрувати дуже складно. А також керувалися доцільністю реставрації – щоб об’єкт став туристично привабливим і ресурсом для ОТГ», — пояснила Олена Василько.

Палаци і замки:

Свірж;

Старе Село;

Тартаків;

Сколе;

Поморяни (протиаварійні роботи);

Броди (палац з казематами);

палац Потоцьких у Червонограді.

Костели:

костел XVIII ст у Годовиці;

костел Успіння Богородиці с. Білий Камінь (Золочівський район);

костел Різдва Богородиці XVII ст. м. Комарно;

костел Зіслання Святого Духа та монастир Бернардинів у Червонограді.

Церкви:

реставрація оборонних мурів та благоустрій території церкви Різдва Богородиці XVI ст. у смт. Щирець;

монастирський храм з дзвіницею у с. Підкамінь;

іконостас дерев’яної церкви Собору Богородиці зі списку ЮНЕСКО у с. Матків;

церква св. Михайла XVII ст. у с. Ісаї Турківського району;

церква Воздвиження Чесного Хреста XVII ст. у Дрогобичі;

дерев’яна церква Св. Юра XVII ст. зі списку ЮНЕСКО у Дрогобичі.

Культурні заклади:

фасад музею «Дрогобиччина»;

експозиційні зали музею історії релігії (пл. Музейна, Львів);

дах і фасад бібліотеки Стефаника у Львові;

Львівський театр ім. Леся Курбаса.

А також ратуша XVIII ст. у Добромилі, житниця XVIII ст. у Дрогобичі, облаштування історико-культурного парку у Звернигороді.

За словами Олени Василько, Жовківський замок та Золота підкова Львівщини, що належать до Львівської галереї мистецтв, подають окремим списком. Навіть при обмежених коштах їх профінансують насамперед.

Такі списки формують у всіх областях України, остаточне рішення прийматимуть експерти Міністерства культури. Раніше воно анонсувало, що на відновлення культурної спадщини у 2021-2024 рр. в Україні виділять 55 млрд грн. Голова ЛОДА Максим Козицький припустив, що на Львівщину мають виділити найбільшу частку з цієї суми, адже тут розташована чверть усіх пам’яток України.

У 2021 році для усіх відібраних для реставрації об'єктів вироблятимуть проектно-кошторисну документацію.