Монастир студитів у Підкамені відреставрують за 28,6 млн грн
ЛОДА оголосила міжнародний тендер на капітальну реконструкцію монастирського комплексу
Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації оголосив міжнародний тендер на комплексну реставрацію монастирського храму із дзвіницею у селі Підкамінь Бродівського району на Львівщині. Тендер у понеділок, 29 жовтня, з’явився у системі публічних закупівель Prozorro.
Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення Монастир походження дерева Хреста Господнього, збудований у XV – XVIII століттях. На реставрацію монастирського комплексу передбачено 28,6 млн грн. За ці гроші переможець тендеру має відреставрувати усі фасади комплексу, провести археологічні розкопки території навколо нього, відреставрувати мури і дзвіницю та провести необхідні внутрішні роботи – реставрацію стін, сходів, хорів, підлоги і дверей та встановити протипожежну сигналізацію.
Тендер проводять за грантові за кошти Європейського Союзу в рамках програми Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні шляхом відкритих торгів із залученням бюджетного співфінансування.
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Довідково. Перша згадка про монастир у Підкамені датована 1464 роком. Тоді там збудували замок та костел домініканців. У 1519 р. під час навали турків селище і монастир домініканців буи пограбовані і зруйновані. Згодом його відновили.
До 1946 року монастир був діючим, у 1940-50-их роках там була тюрма. У другій половині 1950-их років на місці в’язниці було засновано психоневрологічний інтернат закритого типу. У храмі зробили конюшню, а згодом – гараж для сільськогосподарської техніки, у 1997 році монастир відновлено. Тепер він належить монахам студитам УГКЦ і носить назву Монастир походження дерева Хреста Господнього.
У 2009 році стан дзвіниці недіючого монастиря визнали критично аварійним. Відтоді витратили 5,5 млн грн на реставрацію пам’ятки. Зокрема, у 2010 році влаштували протиаварійне риштування, відреставрували перші 26 метрів несучих стін дзвіниці, відновили та покрили міддю її купол та встановили грозозахист.
У лютому 2011 через сильний вітер на дах дзвіниці храму впала частина риштування, внаслідок чого були розбиті три з чотирьох барокових скульптур учнів Пінзеля та пошкоджений дах дзвіниці.