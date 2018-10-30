Монастир студитів у Підкамені відреставрують за 28,6 млн грн

Монастир походження дерева Хреста Господнього у Підкамені

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації оголосив міжнародний тендер на комплексну реставрацію монастирського храму із дзвіницею у селі Підкамінь Бродівського району на Львівщині. Тендер у понеділок, 29 жовтня, з’явився у системі публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення Монастир походження дерева Хреста Господнього, збудований у XV – XVIII століттях. На реставрацію монастирського комплексу передбачено 28,6 млн грн. За ці гроші переможець тендеру має відреставрувати усі фасади комплексу, провести археологічні розкопки території навколо нього, відреставрувати мури і дзвіницю та провести необхідні внутрішні роботи – реставрацію стін, сходів, хорів, підлоги і дверей та встановити протипожежну сигналізацію.

Тендер проводять за грантові за кошти Європейського Союзу в рамках програми Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні шляхом відкритих торгів із залученням бюджетного співфінансування.

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Довідково. Перша згадка про монастир у Підкамені датована 1464 роком. Тоді там збудували замок та костел домініканців. У 1519 р. під час навали турків селище і монастир домініканців буи пограбовані і зруйновані. Згодом його відновили.

До 1946 року монастир був діючим, у 1940-50-их роках там була тюрма. У другій половині 1950-их років на місці в’язниці було засновано психоневрологічний інтернат закритого типу. У храмі зробили конюшню, а згодом – гараж для сільськогосподарської техніки, у 1997 році монастир відновлено. Тепер він належить монахам студитам УГКЦ і носить назву Монастир походження дерева Хреста Господнього.

У 2009 році стан дзвіниці недіючого монастиря визнали критично аварійним. Відтоді витратили 5,5 млн грн на реставрацію пам’ятки. Зокрема, у 2010 році влаштували протиаварійне риштування, відреставрували перші 26 метрів несучих стін дзвіниці, відновили та покрили міддю її купол та встановили грозозахист.

У лютому 2011 через сильний вітер на дах дзвіниці храму впала частина риштування, внаслідок чого були розбиті три з чотирьох барокових скульптур учнів Пінзеля та пошкоджений дах дзвіниці.