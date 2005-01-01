ЄС виділить €880 тис. на відновлення монастиря та костелу у Раві-Руській

У післявоєнний період костел св. Михайла використовували як склад продуктів

У Раві-Руській відновлять найдавнішу збережену архітектурну пам’ятку міста за кошти Європейського Союзу. Про це йдеться на сайті РІСУ.

Йдеться про фінансування у розмірі 880 тис. євро у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020». Заявниками та партнерами проекту «Mонастирі близнюки: Венгрув та Рава-Руська» є Римо-католицька парафія церкви св. Петра з Алькантари та св. Антонія з Падуї у Венгруві, а також Львівська архідієцезія Римо-католицької церкви. Загальна сума проекту складає майже 2,5 млн євро, з яких понад 880 тис. євро – частка, яка буде спрямована на Раву-Руську. У Раві-Руській проект втілюватимуть колектив організації «Карітас-Спес».

У комплексі колишнього монастиря створять 4 дитячих будинки сімейного типу, у які влаштують 40 дітей-сиріт, а сам костел відновлять як культову споруду. Реконструкція комплексу будівель триває з кінця минулого року.

Додамо, костел св.Михайла був збудований у 1729-1737 роках на місці старого дерев’яного костелу. Костел був місцем для проведення богослужінь монахів Ордену Братів Менших Францисканців, які прийшли в місто Рава-Руська у 1725 році.

Костел виконував свої функції до 1941 року. З того часу і у післявоєнний період костел використовували як склад продуктів та різноманітних товарів, а пізніше у монастирі було розміщено машино-тракторну станцію.

Костел св. Михаїла є кам’яною однонавною спорудою в стилі бароко. В інтер’єрі костелу до нашого часу збереглися сліди настінного розпису ХІХ століття, фрагменти дерев’яних вівтарів. Його фасад прикрашають намальовані зображення – Св. Франциска й Св. Антонія. З північної сторони до костелу прилягають споруди монастиря реформатів. На території ансамблю, оточеного мурами з в’їзними воротами, збереглися залишки монастирського саду.