Реконструкцію дерев'яної церкви на Львівщині за ₴2,8 млн замовили у сумнівного підрядника

Дерев'яну церкву у Батятичах, збудовану наприкінці 18 століття, відремонтують за 2,8 млн грн

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації замовив протиаварійні реставраційні роботи на дерев’яній церкві Собору пресвятої Богородиці у с. Батятичі Кам’янка-Бузького району за 2,79 млн грн. Про це йдеться в інформації у системі електронних закупівель Prozzoro.

У вівторок, 16 січня, департамент уклав угоду на виконання цих робіт із переможцем аукціону колективним підприємством «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів.

Відповідно до технічного завдання, підрядник має розібрати покриття бані і дерев’яні конструкції склепіння церкви, і облаштувати склепіння заново. Також має замінити непридатні балки карнизу та покрити його оцинкованою покрівельною сталлю. При цьому має бути здійснена гідроізоляція, масляне фарбування дерев’яних поверхонь стель та вогнезахисне фарбування дерев’яних конструкцій. Також підрядник має демонтувати, розчистити та встановити по-новому металевий хрест, відремонтувати ліхтарі. Насамкінець, має влаштувати риштування для проведення у подальшому реставраційних робіт на фасадах церкви. Усі роботи мають бути виконані до кінця 2018 року.

Обираючи підрядника, департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації не взяв до уваги те, що слідчі Головного управління Нацполіції Львівщини проводять досудове розслідування кримінального провадження, відкритого проти посадових осіб КП «Центр комплекс» ЛОАІ.

За інформацією правоохоронців, у вересні 2017 року у Слідче управління ГУНП у Львівській області надійшов рапорт з управління СБУ у Львівській області про те, що службові особи КП «Центр комплекс», в групі з іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами, щоправда сума наразі не оприлюднюється. Вставлено, що службові особи цього підприємства протягом 2016-2017 років взяли участь у низці тендерів щодо виконання будівельних робіт за державні кошти, подаючи організаторам недостовірні дані щодо фактичних можливостей підприємства виконувати значні обсяги робіт. У той же час кількість працівників, машин, механізмів та обладнання є незначною.

У межах досудового розслідування слідчі уже отримали доступ до рахунків та платіжних доручень щодо оплати робіт цьому підприємству Брюховицькою сільрадою Перемишлянського району, Сокільницькою сільрадою Пустомитівського району, Бісковицькою сільради Самбірського району та Музеєм народної архітектури та побуту у Львові ім. К.Шептицького у Львові.

За даними аналітичної системи YouControl, керівником КП «Центр комплекс» є Олександр Хорощак. У статутному фонді підприємства - 8,8 тис. грн.