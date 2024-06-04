Комунальний тир облаштують поблизу Грибовицького сміттєзвалища

У Великих Грибовичах збудують комунальний стрілецький тир та стрільбище із тренувальними залами для різного виду стрільби. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 4 травня.

Як інформував ZAXID.NET, ще у лютому 2022 року, до початку повномасштабної війни, депутати погодили облаштування комунального стрільбища біля Львова. Його збудують на ділянці площею 20 га біля закритого Грибовицького сміттєзвалища. Ще 5 га передбачені під гостьовий паркінг та об'єкти обслуговування.

Наприкінці 2022 року у Львові провели архітектурний конкурс, за результатами якого найкращим проєктом комунального стрільбища у Великих Грибовичах обрали пропозицію львівської компанії Soluk Architects. У червні 2024 року департамент архітектури Львівської міськради підготував наказ про видачу ЛКП «Спортресурс» містобудівниїх умов та обмежень на будівництво тиру.

«Цей об’єкт стрілецького тиру та стрільбища напрацьований згідно з архітектурним конкурсом і буде передбачати ряд спортивних споруд для різного виду тренувальної стрільби», – повідомив під час засідання виконкому 4 червня головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Нагадаємо, що наразі діти і спортсмени вправляються з кульової та стендової стрільби на СКА, а дорослі можуть тренуватися у приватних стрілецьких клубах. Крім стрільбища у Великих Грибовичах, міська рада також відновить історичний стрілецький тир на вул. Лисенка.