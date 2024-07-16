Червоним кольором позначені межі ділянки на вул. Кульпарківській, 93а

Львівська міська рада відсудила в скандального забудовника ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» понад 323 тис. грн боргу за самовільне користування комунальною ділянкою. Суд визнав, що компанія користується землею без дозволів і зобов’язав її сплатити ЛМР борг.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про ділянку площею 0,15 га на вул. Кульпарківській, 93а, де розташований супермаркет «Сільпо». З 2012 року ділянка зареєстрована за Львівською міськрадою, за призначенням належить до земель житлової та громадської забудови. До 2021 року землю орендувало ТзОВ «Сервіс-Аутдор», після того, як стверджують у міськраді, цю ділянку не передавали в оренду чи користування.

Водночас у квітні 2023 року спеціалісти управління державного контролю за використанням та охороною земель ЛМР обстежили ділянку і виявили, що ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» фактично користується комунальною землею без будь-яких документів. Нормативна грошова оцінка землі становить майже 5,5 млн грн, а отже з кінця грудня 2021 року й до лютого 2024 року бюджет Львова недоотримав понад 323 тис. грн.

На цій ділянці були приватизовані «Сервіс-Аутдор» нежитлові приміщення. У 2020 році компанія продала їх «Ріел-Естейт Груп». Ідеться про магазин площею 2312,2 м2 та нежитлову будівлю на 407,2 м2. При цьому, після купівлі майна «Компанія Ріел-Естейт Груп» не оформила відповідні документи під ним. Тому міська рада звернулась у суд.

Враховуючи обставини справи, Господарського райсуду Сергій Іванчук позов міськради задовольнив і зобов’язав «Компанія Ріел-Естейт Груп» сплатити 323 тис. грн боргу і 4,9 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» скандально відома знищенням модерністської мозаїки «Море і Риби» на вул. Володимира Великого. Компанія також збудувала офісний центр на пл. Петрушевича, ТРЦ Fabrick на вул. Стрийській тощо. «Ріел-Естейт Груп» належить Володимиру та Наталії Швед.