Нещодавно Державне бюро розслідувань передало суду справу щодо посадовців Солонківської сільської ради, які причетні до незаконної приватизації землі, де за генеральним планом Львова мала б пролягати міська вулиця. Насправді ж у провадженні слідчих є кілька кримінальних і господарських проваджень, що стосуються вилучення земель, призначених для будівництва просп. Вернадського.

ZAXID.NET спробував розібратися, хто та як роздав цю землю під приватизацію та для чого місту ця вулиця взагалі.

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Для чого Львову проспект Вернадського

За генеральним планом Львова, затвердженим ще у 2008 році, у Львові мають побудувати низку магістральних вулиць та прокласти нові трамвайні маршрути. Більшість із цих проєктів втратили актуальність та доцільність через, зокрема, зміни підходів до мобільності в місті та брак грошей на їх реалізацію. Також на будівництво нових інфраструктурних проєктів вплинула й повномасштабна війна.

Разом з тим великі проєкти генплану, що стосуються розбудови міської мережі, міськрада Львова залишає в пріоритеті. Серед них – будівництво проектованої вул. Вернадського, що має сполучати кінцеву зупинку трамвая на Сихові з вул. Стрийською, а в перспективі – з вул. Княгині Ольги, де мали б добудувати шляхопровід та транспортну розв’язку. Посередині проектованої дороги передбачена також виділена трамвайна колія. Будівництво цієї дороги значно б зменшило автомобільне навантаження на наявні магістральні вулиці, розширило б мережу громадського транспорту, з’єднавши швидкісним трамваєм два величезні житлові масиви міста.

Частину просп. Вернадського збудували під час підготовки до Євро-2012. Він має по дві смуги в кожен бік та виділену зелену смугу посередині під прокладання трамвайних колій на перспективу. Однак через брак грошей тоді збудували лише 1,3 км дороги з можливістю під'їзду до стадіону «Арена Львів».

Після добудови трамвайної лінії на Сихів у 2017 році Львівська міськрада погодила початок проєктування трамвайної лінії з Сихова на вул. Княгині Ольги, однак наразі цей проєкт також заморожений.

Окрім генплану Львова, ця дорога закладена й в генпані Зубри – селища на півдні біля Львова, що входить до очолюваної Богданом Дубневичем Солонківської ОТГ. Згідно з цим генпланом, крім просп. Вернадського, дорогу від Сихова мали б продовжити фактично до кільцевої, збудувавши проміжну кільцеву розв’язку.

Генеральний план Зубри

Однак, як з’ясувалося пізніше, офіційні наміри Солонківської селищної ради розходились із планами, а відтак і фактичним станом речей, адже частину землі під цей важливий інфраструктурний проект сільрада і Держгеокадастр просто віддали під приватизацію.

«Це доволі глобальний проект, і навіть безвідносно до останніх обставин, там є певна нерухомість і приватизована земля, яку виділяли ще раніше. Їх доведеться викуповувати, як і землі, які ще раніше виділялись. Тому на час воєнного стану складно говорити про реалізацію. Але на перспективу ця магістраль є важливою. Будівництво цієї вулиці є корисним не лише для Львова, а й для Солонківської громади, тому я переконаний, що рано чи пізно буде розуміння всіх про актуальність цього питання», – розповів ZAXID.NET Любомир Зубач.

Із чого все почалося

Виявити масштабну крадіжку землі під міську вулицю вдалося у 2021 році. Тоді міська рада Львова виявила, що земельну ділянку площею майже 1,9 га, одразу за розворотним трамвайним кільцем на Сихові, приватизували. Ділянка розташована в межах проєктованого просп. Вернадського. Спершу Держгеокадастр безкоштовно передав її у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху, а після цього він одразу продав її зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію. Через продаж землі, за зверненням ЛМР, поліція відкрила кримінальне провадження, в межах якого Пустомитівський районний суд наклав на ділянку арешт. У квітні 2023 року стало відомо, що Солонківська сільська рада подала позов проти Тараса Колодія про повернення цієї земельної ділянки. Тоді ZAXID.NET намагався отримати пояснення від голови сільради Богдана Дубневича, чому він подав позов проти свого зятя, але відповіді не отримав. Зараз ця справа перебуває в суді. Пізніше журналісти NGL.media виявили, що загалом між Сиховом і кільцевою дорогою родина Дубневичів захопила загалом 120 га.

Ділянка, приватизована Тарасом Колодієм

У межах кримінального провадження в січні 2023 року слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області 43-річному Василю Собку у перевищенні службових повноважень. У 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління й разом зі спільниками підписав відповідні накази про приватизацію низки ділянок під міську вулицю Львова. Спершу посадовця відсторонили від роботи, однак у червні 2023 року Василь Собко через суд поновився на посаді. Вирок у цій справі ще не винесений.

У 2022 році в кримінальному провадженні про незаконну приватизацію землі під вулицю почали фігурувати ще дві ділянки, які ще у 2018 році Солонківська сільська рада відвела для ведення особистого селянського господарства. Йдеться про ділянки площею 0,09 га та 0,13 га в Зубрі, які приватизували Роман Загродський та Ольга Дубневич. У 2019 року за ділянками зареєстрували право власності та змінили цільове призначення з земель для ведення селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Ольга Дубневич – людина непублічна, займається бізнесом, а Роман Загродський є бізнес-партнером депутата Львівської міської ради від партії «Варта» Ореста Печенка, а у 2016 році він був його помічником як депутата міськради. Згодом Роман Загродський передав свою ділянку у користування будівельній компанії ТзОВ «ВБС Естейт».

У серпні 2022 року Личаківський районний суд Львова наклав арешт і на ці дві ділянки, однак у квітні 2023 року власники землі цей арешт скасували. На думку власників, ділянки розташовані за 10 м від проектованої вулиці Вернадського і не можуть перешкоджати її будівництву.

Солонківська шестірка

У квітні 2023 року поліція відкрила ще одне кримінальне провадження стосовно шести працівників Солонківської сільради, причетних до незаконної приватизації землі під просп. Вернадського. В цьому кримінальному провадженні фігурують:

голова постійної комісії сільради з питань агропромислового комплексу Тарас Тарнавський ;

; колишня керівниця відділу архітектури та містобудування Олеся Собко (зараз працює на посаді головної архітекторки Яворівської міськради);

(зараз працює на посаді головної архітекторки Яворівської міськради); керівник відділу земельних відносин Богдан Лещук ;

; колишній спеціаліст відділу земельних відносин Степан Ганець (зараз працює у відділі архітектури Сокільницької сільради);

(зараз працює у відділі архітектури Сокільницької сільради); керівник зареєстрованої в Пустомитах землевпорядної організації ПП «Укрземпроект» Іван Петляківський ;

; державна реєстраторка Давидівської сільської ради Оксана Гаталяк.

У лютому 2024 року поліція повідомила їм усім про підозру в службовому підробленні. Цю справу розглядає Пустомитівський районний суд. У матеріалах справи фігурує 26 незаконно приватизованих ділянок, однак підозри оголошені саме щодо ділянок, приватизованих Ольгою Дубневич і Романом Загродським.

12 спірних гектарів

За версією міськради, у махінаціях із приватизацією землі під міську вулицю фігурує щонайменше 44 ділянки загальною площею 12,2 га, серед них і три вищезгадані. Ще в лютому 2024 року ЛМР передала дані про цю землю слідчим. Як розповів ZAXID.NET заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, про зрушення у цій справі з того часу не відомо.

«За результатами моніторингу, станом на лютий цього року аж 44 ділянки розташовані в межах червоних ліній проєктованої дороги Вернадського. Частина з них все ще є городами, а частину – встигли забудувати. На частину ділянок вже є арешт, але деякі все ще у вільному плаванні», – розповів Любомир Зубач.

ZAXID.NET дослідив усі ділянки і з’ясував, що 16 із них забудовані особняками та паркінгами, решта – вільні від забудови. Три ділянки перебувають у державній власності та передані в оренду під парковку, інші – приватизовані. На мапі позначені всі ділянки, які міськрада вважає захопленими. За кожною з них закріплена інформація про площу, власність та арешт.

Червоним кольором позначені вільні від забудови ділянки, жовтим – забудовані

Найбільша ділянка площею майже 1,9 га належить Тарасу Колодію. Навпроти йому належить ще одна невелика ділянка площею 0,24 га. Ще одна ділянка площею 1,1 га і дві 1,2 га належать його батьку Богдану Колодію та Сергію Пиртку – свату нардепа-утікача Ярослава Дубневича. Ці ділянки вони оформили у 2020 році. В 2022 році в межах кримінального провадження суд цю землю арештував, аби її не могли, наприклад, перепродати.

Родині Дубневичів належать іще кілька ділянок, розташовані впритул до розворотного трамвайного кільця. 0,24 га з 2018 року приватизовані Ярославом Дубневичем. Ще дві ділянки загальною площею 0,39 га зареєстровані за Павлом Дубневичем – сином Богдана Дубневича, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном.