Тетяна і Богдан Дубневичі зі старшою донькою Надією та онуками

Голова Солонківської сільради на Львівщині Богдан Дубневич подав декларацію про доходи за 2023 рік. Він показав свої доходи і доходи дружини Тетяни Дубневич.

Кількість квартир, будинків, годинників і компаній у власності Богдана Дубневича і його дружини практично не змінилась у порівнянні з попередніми роками. Та у 2023 році подружжя накопичило більше готівкової валюти, стало отримувати пенсію, а Тетяна Дубневич стала власницею майже чверті села Суходіл Бібрської громади.

Згідно з документом, упродовж серпня-вересня 2023 року Тетяна Дубневич стала власницею 40 земельних ділянок площею 72,68 га. При цьому вартість всієї цієї землі на дату набуття права на неї жінкою становила 330,5 тис. грн – переважно ділянки по 2 га оцінювались по 7 тис. грн, найдорожча ділянка – 20,5 тис. грн.

Площа села Суходіл становить 3,28 км2. Отже, 0,726 км2 у власності Тетяни Дубневич – це орієнтовно 22-23% площі села.

Востаннє перед цим Тетяна Дубневич стала власницею 19-ти земельних ділянок в селі Зубра у жовтні-грудні 2021 року. Земля в Зубрі оцінювалась значно дорожче – вартість ділянки у 2 га на момент набуття права власності Тетяною Дубневич становила, в середньому, 350 тис. грн.

Село Суходіл розташоване приблизно за 35 км від Львова. У ньому проживає трохи більше 500 людей. Орган місцевого самоврядування – Бібрська міська рада.

Тетяна Дубневич також є власницею половини корпоративних прав і бенефіціарною власницею ТзОВ «Мисливське господарство Зубр», ТзОВ «НВП Корпорація КРТ», ТзОВ «Джеб», ТзОВ «Галицький дім» і ТзОВ «Сінема енд Джаз». Також Тетяна Дубневич є власницею ПАТ «Самбірський керамзитовий завод», «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій».

Богдан Дубневич на посаді сільського голови Солонки отримав 739,5 тис. грн зарплати, а його дружина заробила підприємництвом 2,96 млн грн. Пенсія Богдана Дубневича за 2023 рік становила 251 тис. грн, а Тетяни Дубневич – 151 тис. грн. Окрім того, Богдан Дубневич отримав подарунок від сина Павла на 21 тис. грн, але не вказав, що саме це було.

Подружжя Богдана і Тетяни Дубневичів зберігає готівкою 3,8 млн грн і 1,97 млн доларів. Ще 1,1 млн грн та 8,6 тис. доларів Дубневичі мають на банківських рахунках і в позиці третій особі.

Також Богдан Дубневич написав у декларації, що пожертвував на ЗСУ 3,65 млн грн.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до листопада 2023 року фінансово-промислова група братів Дубневичів зросла на 10 нових компаній, учасниками/бенефіціарами яких стали діти братів: Юрій та Павло Дубневичі, Роксолана Пиртко, Надія Гичка.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому ДБР оголосило про підозру підлеглим Богдана Дубневича, які незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю 2,7 млн грн, де Львівська міськрада планувала збудувати нову вулицю. Також Солонківську сільську раду підозрюють у переплаті 15 млн грн за військову форму. А брат сільського голови Солонки нардеп Ярослав Дубневич оголошений у розшук і втік за кордон.