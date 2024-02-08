Солонківська сільрада приватизувала на підставних осіб ділянки, де мала пролягати львівська дорога

Працівники ДБР повідомили про підозру організатору та п’ятьом учасникам організованої злочинної групи з-поміж посадовців Солонківської сільської ради поблизу Львова. За версією слідства, підлеглі Богдана Дубневича незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю 2,7 млн грн, де Львівська міськрада планувала збудувати нову вулицю.

«Голова постійної комісії з агропромислового комплексу сільської ради вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади. Він знав, що на цій землі мала б пролягти дорога, яка згідно з генпланом Львова мала з’єднати два райони міста. Голова комісії залучив до оборудки керівника відділу архітектури та містобудування, фахівця земельного відділу Солонківської сільської ради, державного реєстратора та керівника землевпорядної організації», – повідомили у ДБР 8 лютого.

За даними слідства, посадовці сільради та їхні спільники шукали пільговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їх особисті дані. Від імені пільговиків посадовці подали звернення до сільради з проханням надати дозвіл на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Підозри отримали посадовці сільради Солонки та їхні спільники

Після необхідних погоджень та голосування на сесії ділянки загальною площею 0,3 га перейшли у власність підставних осіб, проте реально розпоряджалися землями посадовці. Продати отримані ділянки фігуранти не встигли – за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт.

Про підозру у зловживанні службовим становищем повідомили організатору оборудки (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ККУ) та п’ятьом спільникам (ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ККУ). Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Триває розслідування щодо незаконної передачі інших земельних ділянок у межах червоних ліній проектованих доріг. У травні минулого року ДБР завершило розслідування щодо посадовця Держгеокадастру, причетного до махінацій з землею.

Нагадаємо, у 2018 року Солонківська сільська рада затвердила проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в Зубрі. Йдеться про ділянки площею 0,09 га та 0,13 га, які розташовані поруч. Землі у власність отримали мешканці Зубри Роман Загродський та Ольга Дубневич. У січні 2019 року за обома ділянками зареєстрували право власності та змінили цільове призначення з земель для ведення селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

У січні 2023 року в межах цієї справи слідчі повідомили про підозру керівнику управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру Львівської області Василю Собку. Тоді ДБР повідомило лише про публічно відомий факт приватизації ділянки площею майже 1,9 га, яку у 2021 році Держгеокадастр безкоштовно передав у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху. Після цього він одразу продав ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.