Експертиза підтвердила переплату на понад 15 млн грн на цій закупівлі військової форми

Львівська поліція розслідує факти значної переплати під час закупівлі Солонківською сільрадою великої партії військової форми для 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Вартість закупівлі становить майже 42 млн грн, а завдані збитки, за версією слідства, перевищують 15 млн грн. Підозрюваного у службовій недбалості Петра Чобота звільнили з посади інспектора юридичного відділу, але залишили працювати у сільраді на іншій посаді. Про це інформує видання NGL.media.

Як повідомило видання NGL.media, посилаючись на матеріали справи, розслідувати тендер на закупівлю військової форми Солонківською сільрадою поліція почала ще у квітні 2023 року – майже одразу після завершення торгів у Prozzoro, але ще до укладення договору з підрядником.

Тендер на пошиття 3500 комплектів літньої військової форми Солонківська сільрада провела 2 квітня 2023 року. Комплект вартістю 11900 грн складався з літньої польової куртки, літніх штанів, кепки, панами, сорочки, футболки-поло і звичайної футболки, а також черевиків чи напівчеревиків.

На початку травня Солонківська сільрада двома платежами перерахувала всю суму фабриці «Грегорі». 10 травня він повідомив у Facebook, що 3500 комплектів уже пошиті. У розмові з журналісткою NGL.media 11 січня голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич заявив, що усі комплекти були передані військовослужбовцям, щоправда не зміг пригадати, коли саме це відбулось. Натомість джерело NGL.media у 103 бригаді ТрО, яка офіційно зареєстрована у Солонківській ОТГ, не змогло підтвердити отримання такої форми впродовж літа-осені минулого року. Натомість наш співрозмовник сказав, що бригада двічі отримувала форму від Солонківської ОТГ у 2022 році.

У вересні 2023 року у межах слідства провели товарознавчу експертизу, яка встановила реальну ринкову вартість закуплених 3500 комплектів уніформи, а в кінці року ще одна експертиза підтвердила переплату на понад 15 млн грн на цій закупівлі.

Після цього військова прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості (ч.2. ст. 367 ККУ) 28-річному інспектору юридичного відділу Солонківської сільради Петру Чоботу, адже саме він оголошував тендер і був відповідальним за цю закупівлю. Після оголошення про підозру Петра Чобота звільнили з посади інспектора юридичного відділу, але залишили працювати у сільраді на іншій посаді. Петро Чобіт перебуває під нічним домашнім арештом, який не заважає йому ходити на роботу у Солонківську сільську раду.

«Петро Чобіт працює у нас на іншій посаді. Я тішусь і гордий за такого працівника», – заявив NGL.media Богдан Дубневич, відмовившись уточнити нову посаду підлеглого.

Він також переконаний, що під час минулорічної закупівлі усе було законно, а ймовірна переплата у 15 млн грн, яку встановила експертиза, – це лише «особиста думка слідчих». «Слідство може багато говорити, а кінцеве рішення виносить суд, а не слідство», – вважає Богдан Дубневич.

Власниця фабрики «Грегорі» Оксана Черепанич повідомила NGL.media, що поліція не проводила обшуків на виробництві та не контактувала з нею щодо кримінальної справи.