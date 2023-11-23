Школа у селі Черниця Стрийського району

Управління капітального будівництва Львівської обласної військової адміністрації 23 листопада уклало договір з ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» на реконструкцію школи з добудовою дванадцяти класів у селі Черниця Стрийського району. Зазначимо, що у селі мешкає менше ніж тисяча людей. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить майже 115 млн грн. Завершити ремонт і добудувати приміщення підрядник має до кінця 2024 року.

Згідно з тендерною документацією, фінансуватимуть роботу з коштів місцевого бюджету. Відремонтувати існуючий блок школи мають до квітня 2024 року, одразу після цього підрядник почне заново зводити інший блок навчального закладу. Крім цього, відремонтують мережі електропостачання, збудують котельню, каналізаційні очисні споруди, водонапірну вежу тощо. Гарантійний термін експлуатації відремонтованої школи становить мінімум 10 років. Додамо, що тендер на ремонт школи за понад 61 млн грн вже проводили у 2018 році. Тоді переможцем торгів стала львівська компанія «Захід Нео Буд», яка впродовж 2018-2019 років виконала робіт на майже 5 млн грн. У коментарі для видання «Твоє місто» керівник управління капітального будівництва Роман Дуля розповів, що із «Захід Нео Буд» договір розірвали, однак не назвав причину розірвання угоди. Також Роман Дуля зазначив, що у школі мають навчатися учні з трьох сіл.

Переможцем тендерного аукціону є ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», яке було єдиним учасником торгів. На бізнес-аналітичному ресурсі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована у місті Гнівань Вінницької області й працює понад п'ять років. Раніше ТОВ було зареєстроване у Житомирі. Основним видом діяльності компанії є гуртова торгівля текстильними товарами. Серед додаткових кведів є будівельні роботи, надання в оренду майна, міжнародна діяльність тощо. Керівником «Будівельний альянс монтажпроект» є син відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича 28-річний Роман. Додамо, що Роман Гринкевич за волонтерську діяльність отримав відзнаку від Володимира Зеленського.

До 2022 року власником компанії був Артем Гамоцький з Житомира, який впродовж 2014-2019 років неодноразово вчиняв кримінальні правопорушення. Зокрема, крадіжку, шахрайство з кредитами, розбій.

Видання «Цензор. НЕT» повідомляло, що «Будівельний альянс монтажпроект» є серед переліку підприємств, які не дотримались терміну постачання курток і штанів для Міноборони навесні 2023 року. Також у судовому реєстрі можна знайти справу про схему шахрайського заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для Збройних сил України (4 ст. 190 КК). Для ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» перерахували 165,4 млн грн. За інформацією досудового розслідування, за гроші від протиправної діяльності підозрювані компанії купували майно на території України та ЄС. ТОВ придбало нежитлове приміщення на вулиці Героїв УПА у Львові, на яке Печерський районний суд Києва у вересні 2022 року наклав арешт. Крім цього, ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» весною 2022 року було залучене до схеми закупівлі за завищеними цінами шоломів та бронежилетів для Міноборони. Справу кваліфікують як державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК).

Зазначимо, що цьогоріч у жовтні управління капітального будівництва Львівської ОВА вже уклало договір з «Будівельний альянс монтажпроект» на будівництво Центру безпеки громадян у гірському селі Новий Кропивник за 33,3 млн грн. У тендерному аукціоні компанія перемогла без конкурентів. Видання «Наші гроші» провело аналіз кошторису і встановило, що вартість деяких будматеріалів суттєво перевищує ринкову.

Крім цього, антикорупційний центр NGL.media повідомляв про угоду, яку у грудні 2022 року підписало Головне управління Національної поліції у Львівській області з ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект». Компанія мала за 40,5 млн грн збудувати розплідник на 50 службових собак.

Додамо, що наприкінці 2021 року миколаївський центр журналістських розслідувань Nikcenter писав, що «Будівельний альянс монтажпроект» залучив компанію «Сітіград» [компанія теж фігурувала у скандалі із закупівлями Міноборони] як фірму-прокладку під час будівництва нового військового містечка на найбільшому полігоні півдня України «Широкий лан». У розслідуванні йдеться, що «Будівельний альянс монтажпроект» мав виконати всі роботи за понад 44 млн грн і не залучати субпідрядників. Однак компанія залучила ТОВ «Будівельну компані. "Сітіград"», а та своєю чергою один з видів робіт делегувала підприємству з Одеси «Економ енерджі інжиніринг». Nikcenter зазначає, що таким чином «Будівельний альянс монтажпроект» тільки на одному виді робіт міг заробити 726 тис. грн.