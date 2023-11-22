Школа у селі Нижня Яблунька, що поблизу Турки

У Нижній Яблуньці Самбірського району планують добудувати школу для 360 учнів. Роботи з будівництва завершили на 70% ще у 2018 році. Прес-служба Львівської ОВА у середу, 22 листопада, розповіла, що частина приміщень перебуває у неналежному стані через підтоплення фундаменту. Крім цього, є загроза зсуву ґрунту. У зв’язку з цим управління капітального будівництва ЛОВА оголосило тендер на будівництво вартістю понад 81 млн грн. Завершити роботи мають до кінця 2024 року.

«Після кількох засідань та виїздів на місце, ухвалили рішення про завершення основної школи у Нижній Яблуньці, зокрема, першочергово напрацюють проект будівництва підпірної стінки, водовідведення та гідроізоляції фундаменту будівлі. Цьогоріч, згідно з розпорядженням голови Львівської ОВА Максима Козицького, в обласному бюджеті передбачили 15,5 млн грн на проектні роботи, експертизу, а також першочергові будівельні роботи», – розповіли в прес-службі ОВА.

Пошкоджена частина школи (Фото ЛОВА)

У ЛОВА додають, що наразі в школі навчаються 270 учнів з навколишніх сіл Боринської територіальної громади. Після добудови там можуть вчитися 360 дітей. Для них планують облаштувати нові класи, лабораторії, майстерні трудового навчання, спортивний і актовий зали, бібліотеку, їдальню тощо.

Зазначимо, що 22 листопада на сайті держзакупівель Prozorro від управління капітального з’явився тендер на завершення будівництва школи у Нижній Яблуньці. Оголошена вартість робіт становить 81,5 млн грн. Провести аукціон замовник має 1 грудня.

Нагадаємо, що школу у селі Нижня Яблунька почали будувати ще 2008 року. Проект коштував 20 млн грн. Згодом, у 2015 році, тодішній очільник ОДА Олег Синютка підписав розпорядження побудувати та облаштувати школу за понад 56 млн грн. У 2016 році ЛОДА провела тендер на будівництво, але наприкінці 2017 року розірвала угоду з ТзОВ «Вест білдінг груп», яке перемогло в аукціоні. Тоді за будівництво і облаштування школи підрядник отримав з обласного бюджету майже 1,5 млн грн. Зазначимо, що 2016 року проект не мав фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. З вересня 2017 року школа вже приймала учнів.

Ще один тендер Львівська ОВА провела у вересні 2017 року. Тоді ТОВ «Багор» мало завершити будувати школу за майже 24 млн грн. Фінансували роботи за кошти обласного бюджету та Державного фонду регіонального розвитку.