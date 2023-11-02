Ліцей імені Пулюя у Львові, де облаштують Puliui Science Hub

У Львові ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради у четвер, 2 листопада, уклав договір з ТОВ «Едпро Дестрибюшн» на закупівлю навчального обладнання для громадського проекту Puliui Science Hub. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, його вартість становить 2 млн 988 тис. грн. Підрядник до 24 грудня 2023 року має закупити 210 одиниць товару.

Нагадаємо, що проект Puliui Science Hub переміг на голосуванні громадського бюджету Львова у 2021 році. Його підтримали приблизно 7 тисяч львів'ян. Puliui Science Hub мав стати науковим простором, де учні проводять хімічні досліди, спостерігають за зорями через телескоп, вивчають біологію з допомогою флуоресцентного мікроскопа. Реалізацію проекту, який у 2022 році коштував 2 млн грн, відклали через початок повномасштабної війни.

Згідно з тендерною документацією, підрядник закупить обладнання для класу безпеки. Зокрема, йдеться дозиметр, респіратори, протигази, інформаційні стенди, каски, навчальні міни й гранати, навчальні медичні набори та тренажери тощо. Крім цього, додатково придбають меблі та ігрові конструктори. У кабінет захисту України підрядник придбає інтерактивний стрілецький тир, інтерактивні панелі, два комплекти FPV-дронів, п'ять комп'ютерів. Також у просторі буде комплект для складання безпілотників. Гарантія на все обладнання має становити не менше як 12 місяців.

Зазначимо, що користувачка з нікнеймом «Наливайська» 12 жовтня зареєструвала звернення до Держаудитслужби через порушення порядку визначення предмета закупівлі. Користувачка вказала, що закупівля є недоцільною під час дефіциту бойового спорядження на війні.

Постачатиме обладнання для навчальних класів компанія зі Львова «Едпро Дестрибюшн», яка працює понад шість років і займається гуртовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням. Згідно з інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, керівником підприємства є Юрій Табачин. За 2023 рік компанія «Едпро Дестрибюшн» перемогла у 25 тендерних аукціонах, вартість яких становить понад 6 млн грн.