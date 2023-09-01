Львівські школярі вчаться літати на дронах. Фото дня
У новому навчальному році предмет «Захист України» викладатиметься за зміненою програмою
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Учні однієї зі шкіл Львова вчаться літати на дронах під час уроку з предмету «Захист України», що цього навчального року викладатиметься за новою програмою. Такий формат наразі випробовується і згодом буде поширений на інші школи міста, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Також учні вчитимуться збирати дрони.
Фото із Facebook-сторінки Андрія Садового
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