Учні однієї зі шкіл Львова вчаться літати на дронах під час уроку з предмету «Захист України», що цього навчального року викладатиметься за новою програмою. Такий формат наразі випробовується і згодом буде поширений на інші школи міста, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Також учні вчитимуться збирати дрони.

Фото із Facebook-сторінки Андрія Садового