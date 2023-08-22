Основний акцент у школах Львова робитимуть на очному навчанні

Цього року львівських школярів чекає багато нововведень: вони зможуть більше рухатись, купувати булочки без готівки, ходити в експедиції і навіть змагатись у шкільних лігах з кіберспорту. Про це, як повідомили у Львівській міській раді, розповів під час брифінгу начальник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Основний акцент у школах Львова робитимуть на очному навчанні, однак кожен заклад самостійно визначає формат навчання в залежності від кількості місць в укритті. Найважливіше, щоб учні молодших класів навчались лише за шкільними партами, відповідно старшокласники можуть мати дистанційні уроки чи дні.

«Ми маємо досвід навчання дітей під час війни. У нас є відпрацьовані протоколи, як має відбуватися навчання – дії вчителів та дітей під час повітряної тривоги чи відсутності світла, зв’язку.Впродовж цього літа ми розширювали укриття, проводили ремонтні роботи в них. Загалом на такі роботи з міського бюджету скерувати близько 10 млн грн. Це важливо, бо ми хочемо максимально повернути дітей за шкільні парти», – зазначає керівник управління освіти Андрій Закалюк.

Очільник міського управління освіти закликає батьків школярів 1 вересня скеровувати кошти на допомогу дітям, які постраждали під час війни, замість того, щоб купувати квіти вчителям.

«Ми разом з нашими школами, педагогами будемо заохочувати батьків до збору коштів на підтримку реабілітаційного центру Unbroken kids. Власне у Львові створюють дитяче відділення, щоб дітки, які постраждали від війни, могли пройти реабілітацію. Ми обов’язково будемо долучатися і всіх закликати приєднатися, щоб ми всі разом могли гарно розпочали цей навчальний рік і кошти, які, можливо, хотіли скерувати на квіти вчителям, перерахували на допомогу діткам, які отримали травми під час війни», – сказав керівник управління освіти.

Формат першого уроку кожна школа обирає самостійно, але всі навчальні заклади матимуть спільну тему цього заняття – «Перший незламний урок». Зі школярами будуть говорити про інклюзію, доступність, про те, як спілкуватись з людьми, які постраждали від війни і пересуваються на візках чи мають протези. Для цього спілкування будуть залучати, зокрема, батьків школярів.

З 1 вересня у школах Львова ініціюватимуть заборону для учнів використовувати мобільні телефони. Роблять це, щобі створити умови для спілкування дітей з однолітками та уникнути зайвого відволікання від навчального процесу.

«Ми хочемо максимально скоротити користування мобільними телефонами. Це не стосуватиметься випадків, коли потрібно зв’язатися з батьками чи навчального процесу, коли телефони замінюють підручники. Це важливо, щоб контролювати кількість часу, який діти проводять в телефоні, і власне контент, який вони там споживають. Ми опираємось на дослідження ЮНЕСКО, досвід шкіл за кордоном чи приватних навчальних закладів, де це вже працює. Можна залишати телефони у вчителя і батьки у разі потреби контактують з ними. Можна запропонувати учням під час навчання користуватися кнопковими телефонами, та інше», – наголошує Андрій Закалюк.

У шкільних їдальнях буде можливість розраховуватись банківськими картками. Наразі це буде діяти у кількох навчальних закладах, але з січня має охопити всі школи МТГ. З наступного року це буде обов’язковою умовою у тендерних документаціях, тож всі надавачі послуг, які займаються харчуванням у шкільних їдальнях, будуть зобов’язані це організувати у всіх школах.

З вересня управління освіти Львова робить великий акцент на здоров’ї дітей, тому запроваджує одразу декілька пілотних проектів, щоб діти більше рухались. Йдеться про те, що у школах 30% парт мають бути стоячими, відтак діти під час уроків будуть змінювати парти та більше рухатись. Також йдеться про більше активностей на перервах – шведські стінки, тенісні столи, спортивні забави. Окрім того, в класах на стелі будуть малювати спеціальні офтальмологічні кола: під час уроку діти на кілька секунд за певною схемою водять очима по цих схемах, щоб розвантажити зір від напруги. Пілотними школами у цьому проекті є СЗШ №49 та школа «Лідер».

Важливо нагадати, що з минулого року в школах успішно працює проект «Гайда на прогулянку»: учні початкових класів кожного дня ходять на вулицю на прогулянку, незалежно від погодних умов. Це теж допомагає дітям більше рухатись та більше часу проводити на свіжому повітрі.

Управління освіти рекомендувало педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання таких предметів як образотворче мистецтво, трудове навчання, музика та, можливо, фізкультура. Така пропозиція має на меті дати можливість учням творчо підходити до виконання завдань із цих предметів та розкривати свій творчий потенціал.

Розклад уроків для учнів старших класів складатимуть у такий спосіб, щоб, за можливості, предмети були розставлені парами (по 2 уроки одного предмету поспіль). Це робитимуть для того, щоб на один день учні готуватись до меншої кількості предметів.

Окрім того, в школах продовжуватимуть проводити квізи та дебати, адже з кожним роком вони набирають все більшої популярності.

Вперше у Львові планують провести фестиваль шкільних дитячих театрів, щоб діти під час року готували вистави і виступали з ними перед великою аудиторією у справжніх театрах.

Також управління освіти пропонуватиме вчителям проводити справжні навчальні експедиції. Насамперед це стосуватиметься вчителів географії та історії. Для цього навчально-методичний центр розроблять різні маршрути, на різну кількість днів і для різних вікових груп.

Цього року у Львові розширюють кількість шкільних спортивних ліг. Минулого року діти грали у футзал, баскетбол та волейвол, то з вересня до цього списку додадуться легка атлетика, черлідинг, кіберспорт і, можливо, флорбол. Всі ці види спорту передбачають командну гру для того, щоб школярі ще більше вчились взаємодіяти з однолітками.

Важливо, що дітей продовжать стимулювати навчатись гривнею: олімпіади КІТ (Квести і Тести) не лише продовжать цього року, а й розширять на більшу кількість учнів та предметів. Ці олімпіади передбачають дуже хороші призи: переможці отримують по 50 тис. грн, лауреати 2 місця – 20 тис., а третього – 10 тис. грн.