Діти у колісних кріслах можуть покататися на гойдалці

На подвір’ї центру соціальних послуг «Джерело» у Львові відкрили ігровий майданчик для дітей з інвалідністю. Його заспонсорувало подружжя американців, засновники організації «The Bridge of Life» Едді та Тетяна Вейн. У Львівській міськраді повідомили, що такий майданчик перший в Україні.

Парк розваг та відкриттів поділений на дві зони – для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та дітей з розладами спектру аутизму. Діти з фізичними обмеженнями можуть безпечно покататися на гойдалці, їх фіксують у кріслі пасками безпеки. Є гойдалки для дітей у колісних кріслах. На круговій каруселі дітей розвертають обличчям до парку. На майданчику є сенсорні локації для зорового контакту, щоб викликати у дітей певні асоціації, панелі із звуками музичних інструментів, кольорові гумові іграшки, велика гірка, міні-футбольне поле.

Будівництво майданчика заспонсорувало подружжя американців, яке обійшлося їм у 60 тисяч доларів.

«Так діти з інвалідністю відволікаються від реальності і поринають у світ, де їм радісно, тепло і безпечно. Це місце радості і відкриттів ми розробили з дружиною Танею для дітей саме з такими діагнозами і типами інвалідності. Саме у Львові ми заклали хороший фундамент для нашої праці в Україні. Таких парків немає в Україні, і ми сподіваємося, що після перемоги першим, що будуть робити в Україні, це спеціальні майданчики для дітей, для людей похилого віку», – розповів меценат Едді Вейн.

Майданчик поділений на дві зони (фото Романа Балука)

Майданчик площею понад 1100 м2 облаштували на проспекті Червоної Калини, 86А, де працює реабілітаційний центр «Джерело».

«Для наших вихованців це безпечний, доступний, цікавий і пізнавальний простір, де вони можуть порозважатися і отримати багато позитивних емоцій. Едді та Тетяна приїхали в Україну на початку війни. Практично 4 місяці вони спостерігали за нашими дітьми, досліджували, які би розваги були найбільш доступні, пріоритетні і цікаві. Тому це повністю їхній авторський проект, який дає можливість дітям з різними спектрами розладів отримувати розваги», – зазначила керівниця центру соціальних послуг «Джерело» Зореслава Люльчак.

Центр соціальних послуг «Джерело» вже понад 30 років допомагає дітям та молоді з інвалідністю. Соціальні та реабілітаційні послуги надаються коштом міського бюджету (80%) та частково за рахунок благодійності. На денних програмах «Джерела» займаються 136 дітей з інвалідністю, на ранньому втручанні – понад 100 сімей з дітьми із групи ризику чи з інвалідністю. Комплексну реабілітацію отримують понад 400 дітей в рік. У Львові працює шість осередків «Джерела».