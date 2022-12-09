Зеленський відзначив нагородами п’ятьох львівських волонтерів
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Президент підписав указ про нагородження волонтерів
Президент України Володимир Зеленський нагородив українських волонтерів президентською відзнакою «Золоте cерце». У списку нагороджених – п’ятеро львівських волонтерів. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Так, відзнакою президента України «Золоте серце» нагороджено:
- Греділь Уляну Дмитрівну – волонтера, заступника голови громадської організації «Апостольська Чота», Львівська область;
- Гринкевича Романа Ігоровича – волонтера, директора благодійної організації «Благодійний фонд «Hope UA», Львів;
- Літинського Святослава Володимировича – волонтера, засновника громадської організації «Незалежні», Львів;
- Мачинського Остапа Романовича – волонтера, керівника волонтерського центру «Український католицький університет», Львів;
- Урду-Бригар Христину Романівну – волонтера громадської організації «Союз жінок», Львів.
Нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків».
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