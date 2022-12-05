Юрій Напора зібрав вже більше мільйона гривень на ЗСУ

У понеділок, 5 грудня, у Львові відзнаками Міністерства оборони України нагородили волонтерів та військових – з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України. Серед відзначених волонтерів – учень-третьокласник однієї з львівських шкіл, який вуличними концертами зібрав понад 1 млн грн на ЗСУ.

Зокрема, нагрудний знак «Знак пошани» отримали волонтери зі Львова: Наталія Шелестак – співзасновниця БО «Центр волонтерства та захисту», депутатка Львівської міської ради, Юлія Стефанюк – керівниця місії «World Central Kitchen» в Україні, та Денис Ринський – координатор волонтерського штабу на Головному залізничному вокзалі Львова.

Медаллю «За сприяння Збройним Силам України» нагородили Сергія Канюку – волонтера, керівника БФ «Там, де живе надія»; Андрія Салюка – громадського діяча, керівника БО «Львівський лицар», та Меланію-Марію Подоляк – громадську діячку, волонтерку, координаторку БО «Благодійний фонд Сергія Притули» у Львові.

Учня 3 класу Ліцею №51 ім.І.Франка Юрія Напору відзначили грамотою Міністерства оборони України. Хлопчик зібрав понад 1 млн грн на допомогу ЗСУ, співаючи на вулиці.

Також відзнаки отримали і військові. Так, за особистий патріотизм, захист територіальної цілісності і суверенітету держави відзнаками - нагрудний знак «Знак пошани» - нагородили:

- Антона Петрівського – старшого солдата, старшого оператора 3-го протитанкового відділення 2-го взводу протитанкових керованих ракет батареї протитанкових керованих ракет 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, члена ГО «Суспільство майбутнього»;

- Василя Галамая – молодшого сержанта, санітарного інструктора медичного пункту 3-го батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, заступника завідувача Галицького відділення соціальної допомоги вдома Львівського міського територіального центру соціального обслуговування;

- Максима Кошельника – сержанта, командира 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти 215-го батальйону 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, озеленювача ЛКП «Зелений Львів»;

- Тараса Подібку (посмертно) – солдата, навідника 4-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, провідного інженера електрозв’язку ЛКП «Міський центр інформаційних технологій»;

- Євгенія Парвасюка – старшого солдата, старшого водія-гранатометника 1-ї артилерійської батареї 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, заступника директора Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.