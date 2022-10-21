Юний музикант гастролює з татом різними містам Львівщини

Восьмирічний львів’янин Юрій Напора назбирав понад мільйон гривень для військових ЗСУ, повідомила ЛОДА. Хлопчик навчається у хоровій школі «Дударик» і свій талант вирішив використати для благодійності. Разом з татом він гастролює різними містами Львівщини, де дає вуличні концерти і збирає кошти, за які волонтери купують амуніцію для українських захисників.

Хлопець співає патріотичних пісень. Серед них як сучасні, так і повстанські, народні. Батько йому акомпанує на синтезаторі. Сім’я дала вже понад 40 концертів у різних містечках області.

«В один прекрасний день Юра каже: треба йти. Ми вирішили заїхати в Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно у випадку фіаско», – згадує тато волонтера Назар Напора.

ZAXID.NET вже розповідав про юного благодійника, на початку серпня він назбирав 70 тис. грн. А станом на 21 жовтня сума перевищила мільйон – 1 077 766 грн. Кошти він передає духовно-патріотичній організації «Апостольська Чота» з Городка, в якій Юрчик є наймолодшим волонтером. Організація закуповує дрони, автомобілі, прилади нічного бачення, тепловізори та інше спорядження для українських захисників.

Управління молоді та спорту Львівської ОВА зняли про волонтера відео, в якому українські воїни з передової дякують Юрі Напорі. Найбільше хлопець цінує подаровані військовими шеврони – вдома вже зібрав цілу колекцію разом з подяками та грамотами.

«Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам», – каже Юрій Напора.

Зараз сума, зібрана Юрієм Напорою та його татом для благодійності, перевищила мільйон гривень.