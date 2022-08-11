8-річний хлопчик співаючи у різних містах Львівської області, зібрав понад 70 тис. грн, гроші він віддав на потреби армії

8-річний хлопець зі Львова Юрій Напора гастролює з батьком містами області та збирає гроші для українських військових. Хлопчина співає українських пісень під акопонемент батька. Юрій вже виступив у Мостиськах, Городку та Новояворівську. На останньому концерті вдалося зібрати понад 14 тис. грн, а загалом сума зібраних грошей на концертах сягає понад 70 тис. грн, повідомила прес-служба Львівської ОВА у четвер, 11 серпня.

На концерті у Новояворівську, який відбувся у середу, 10 серпня, Юрій з батьком виступали понад три години. Хлопець співав, а батько грав йому на синтезаторі.

«Під час благодійної акції вдалось зібрати понад 14 тис. грн. Всі кошти юнак відправив волонтерам ГО "Апостольська Чота"», – йдеться у повідомленні ЛОВА.

На своїх концертах Юрій співає пісні Володимира Івасюка і збирає гроші для військових (фото Яворівської РДА)

Юрій Напора з батьком вже не вперше збирають гроші для ЗСУ. Кілька днів тому юнак виступав у Мостиськах і зміг зібрати понад 23 тис. грн, які вже передав тамтешнім волонтерам в фонд допомоги військовим при Мостиській міській раді. Ці гроші використають на прилад нічного бачення та співфінансування купівлі автомобіля для наших військових.

Ще один благодійний концерт Юрій дав у Городку. Виступаючи у центрі міста хлопець зібрав понад 40 тис. грн, які також вже передав волонтерам.

Як повідомляє «Суспільне», Юрій Напора навчається у хоровій школі «Дударик». Юрій співає пісні про війну. У репертуарі хлопчика вже 12 пісень. Найчастіше він виконує пісні українського композитора Володимира Івасюка.