Восьмирічний хлопчик із Чернігова Сергій Мороз зібрав для Благодійного фонду Сергія Притули 64 тис. грн. Це наразі найбільший благодійний внесок від дитини на допомогу армії, переданий особисто, повідомляється на сторінці фонду.

«Найбільший дитячий офлайн донат від Сергійка з Чернігова. Сергійкові вісім років, він просто співав на Валу українських пісень. Так добре співав, що назбирав аж 64 000 грн для Збройних сил України і приніс до штабу», – йдеться в повідомленні.

У фонді зазначили, що гроші, які передав хлопчик, підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів.

Це не перша велика пожертва від дітей для Благодійного фонду Сергія Притули. Так, нещодавно 10-річна чемпіонка світу з шашок передала йому 21 тис. грн для допомоги ЗСУ.

Нагадаємо, раніше львівські школярі заробили 11 тис. грн на продажі лимонаду, а отримані гроші передали на допомогу ЗСУ. Також перед цим 9-річна львів’янка продавала свої картини і зібрала 6 тис. грн на бронежилет.

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