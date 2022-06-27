Bayraktar TB2 – турецький ударний безпілотник, який може перебувати в повітрі разом із боєприпасами від 12 до 24 годин

Турецька компанія Baykar, що виготовляє безпілотні літальні апарати, заявила, що безкоштовно передасть Україні три Bayraktar TB2. Раніше волонтер Сергій Притула за три дні зібрав понад 600 млн грн на придбання чотирьох безпілотників для ЗСУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 червня «Фонд Сергія Притули» разом із блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на закупівлю трьох ударних безпілотників Bayraktar для потреб української армії. Близько 500 млн грн планували зібрати впродовж тижня. За три дні Сергій Притула повідомив, що волонтерам вдалось зібрати понад 600 млн грн, що дозволяє купити чотири безпілотники.

У понеділок, 27 червня, турецька компанія з виробництва БПЛА Baykar заявила, що вражена масштабами акції «Найродний Bayraktar» та передасть Україні три ударних безпілотника TB2 безкоштовно.

«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить три БПЛА на український фронт», – ідеться у заяві Baykar.

Натомість компанія просить волонтерів, які займалися збором коштів на Bayraktar, «спрямувати їх на допомогу в боротьбі українського народу».

Нагадаємо, що наприкінці травня литовський телеведучий Андрюс Тапінас зібрав 5 млн євро на купівлю Bayraktar для українських захисників. У відповідь на це компанія Baykar заявила, що передасть Україні цей безпілотник безкоштовно.

Зазначимо, Bayraktar – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби. Україна вперше застосувала цю зброю у жовтні 2021 року на Донбасі.