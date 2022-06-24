Лише за кілька днів план збору коштів на «Байрактари» для ЗСУ було перевиконано

Українці за три доби назбирали 600 млн грн на купівлю чотирьох безпілотників Bayraktar для українських військових. Про це повідомив волонтер та громадський діяч Сергій Притула у Twitter.

«Збір на Байрактари завершено! Маю для вас дві цифри: 600 мільйонів гривень. Чотири Байрактара!!!!!», – йдеться у дописі.

Твіт:



Збір на Байрактари завершено!

Маю для вас дві цифри:



- 600 мільйонів гривень



- Чотири Байрактара!!!!! pic.twitter.com/Uu82h8K5Qd — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 24, 2022

На сторінці у Facebook Притула також розмістив емоційне відео з подякою усім тим, хто долучився до збору коштів на безпілотники.

«Ми українці, а це синонім фрази «ми можемо все»! Я хочу такої єдності українців, яку я бачив останніх три дні навколо Байрактарів, щодня у безлічі інших питань, де нам ще досі бракує спільних знаменників. І ми будемо над цим працювати. Це був великий проект. Але буде ще більший», – йдеться у коментарі до відео.

«Незабаром, дивлячись відео роботи Байрактарів, ви зможете сміло сказати: «Я теж доклався до того, щоб ворога стало менше», – зазначив Притула.

Нагадаємо, що збір грошей на купівлю безпілотників організував Фонд Сергія Притули разом із блогером Ігорем Лаченковим. Волонтери планували зібрати за тиждень 500 млн грн.

Реквізити Благодійного фонду Сергія Притули доступні за посиланням.