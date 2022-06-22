На купівлю трьох безпілотників Bayraktar потрібно 500 млн грн

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула оголосив про збір 500 млн грн на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для українських військових. Про збір коштів він оголосив у середу, 22 червня, на своїй сторінці у Facebook.

У свій день народження (сьогодні йому виповнився 41 рік) Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки чи пафосні привітання.

«Один з моментів, який вкрай розчулює мене в останні місяці, це коли у соцмережах хтось тегає мене чи наш фонд у дописах, суть яких зводиться до простої формули: «друзі, у мене сьогодні День Народження, не даруйте мені подарунків, задонатьте на фонд Притули, краще купимо щось для наших захисників». Я хочу бути, як Ви! Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все про що я мрію у свій ДН – це наша Перемога!», – розповів Притула.

Зокрема, волонтери планують придбати для українських військових безпілотники Bayraktar, які будуть допомагати знешкоджувати ворогів.

«Годі просто лайкати відосики з результатами роботи Байрактарів. Станьмо співавторами цих відео! Кошти колосальні, але чи є щось дорожчим за життя наших воїнів?!», – написав Сергій Притула.

Для придбання трьох БПЛА необхідно 500 млн грн. Проте Притула впевнений, якщо допоможуть люди та бізнес, гроші вдасться зібрати швидко.

«Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати гроші для покупки трьох Bayraktar. Початок цього збору робить наш фонд, з тих грошей, які ви нам уже дали, ми акумулювали для цього проекту 2 млн доларів, залишилося зібрати ще 13 млн доларів. Це проект Народний Bayraktar. Полетіли, – наголосив Притула.

Реквізити Благодійного фонду Сергія Притули доступні за посиланням.