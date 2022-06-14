Bayraktar успішно зарекомендував себе у боротьбіз російськими окупантами

Литва домовилася з турецьким виробником бойових безпілотником Bayraktar про передачу Україні додаткових боєприпасів. Про це повідомив Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Twitter.

«Домовилися про озброєння литовсько-українського Bayraktar «Vanagas». Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Ми також дякуємо компанії-виробнику за додатково пожертвувані боєприпаси», – зазначив він.

We agreed on the armament of the Bayraktar "Vanagas". Ammunition will be delivered on time! We also thank the company for the additionally donated in ammunition. pic.twitter.com/jfQ476Nx8W — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 14, 2022

Як пише портал «Мілітарний», на опублікованій фотографії показано боєприпас MAM-L. Це варіант протитанкової ракети UMTAS, орієнтовна вартість від 60 до 100 тисяч доларів.

Високоточний боєприпас MAM-L важить 22 кілограми. Бойова частина вагою в 10 кг може бути тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Наведення – за лазерним променем, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомогою супутникової навігації на дальності до 14 км.

Як інформував ZAXID.NET, раніше литовський телеведучий Андрюс Тапінас назбирав 5 млн євро на Bayraktar для українських захисників. Після цього, Туреччина вирішила подарувати Литві бойовий безпілотник Bayraktar TB2. Зібрані кошти вирішили витратити на боєприпаси для БПЛА.