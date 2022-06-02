Литовський журналіст Андрюс Тапінас зібрав 5 млн євро на Bayraktar TB2

Туреччина вирішила подарувати Литві бойовий безпілотник Bayraktar TB2, який литовці оснастять та передадуть Збройним силам України. Гроші на цей Bayraktar зібрав журналіст Андрюс Тапінас, а тепер планує передати ці кошти на іншу допомогу Україні.

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас назбирав 5 млн грн, щоб придбати Bayraktar для українських захисників. За словами Тапінаса, коли у Туреччині дізнались про благородну акцію литовців, то вирішили передати безпілотник безкоштовно. Так, тепер Литва заплатить лише 1,5 мільйона євро, щоб озброїти Bayraktar найкращими боєприпасами. Решта грошей підуть на гуманітарні, оборонні проекти або проекти з відновлення України.

«Туреччина вражена рішучістю маленького литовського народу допомогти Україні, що вдалося зібрати гроші і що слово Bayraktar вже кілька днів чують по всьому світу. Саме тому Туреччина та виробник Baykar вирішили подарувати Литві бойовий безпілотник "Bayraktar TB2" з усією оптикою. Точну ціну не оголошено, але вона, безумовно, більше одного чи кількох мільйонів євро», – повідомив Андріус Тапінас у четвер, 2 червня.

За його словами, Туреччина пообіцяла максимально швидко доправити Bayraktar в Литву, можливо, упродовж трьох тижнів. За його словами, турки також пообіцяли прикрасити Bayraktar литовськими та українськими кольорами та нанесуть ім’я, яке оберуть литовці під час національного відбору.

Литовський телеканал Laisves TV, де працює Андрюс Тапінас також передасть 1,5 млн євро для озброєння Bayraktar. А решту зібраних грошей – 4,4 млн – віддадуть на гуманітарну, оборонну, та іншу допомогу Україні.