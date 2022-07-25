Керівник Львівського оборонного кластеру показав благодійниці, як виготовляють бронежилети

9-річна львів’янка Соломія Галан організувала благодійний аукціон своїх картин для збору коштів на ЗСУ. Дівчинка виставили на продаж два малюнки, які розіграли серед благодійників, що переказали суму від 100 грн. Таким чином дівчинка назбирала 6 тисяч гривень і передала цю суму на бронежилет, повідомили в ЛОВА.

Тато Соломії воює за Україну на передовій. Її мама Лілія – волонтерка, яка піклується про сиріт та дітей з особливими потребами. Вона пояснює, що дитина розуміє всю складність теперішньої ситуації і захотіла допомогти українським захисникам.

«Оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини і виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет, – розповідає мама дівчинки. – Ми знали, що Львівський оборонний кластер виготовляє бронежилети і безкоштовно передає їх захисникам України. Прочитали, що для виготовлення одного бронежилета потрібно понад 5 тисяч гривень. Тож Соломійка вирішила зібрати бодай на один бронежилет».

Школярка намалювала дві картини і за допомогою мами провела у Facebook аукціон. Лілія Галан розповіла ZAXID.NET, що з кожної лотереї зібрали по 3 тис. грн. Після цього рандомно визначали переможця.

«Це були благодійні лотереї з квиточками. Вартість одного – 100 грн. Одному учаснику можна було придбати більше квитків. Найбільша переказана сума була 1000 грн», – пояснила Лілія Галан.

Картини, намальовані дівчинкою для благодійної ініціативи, і їхні нові власники

Переможцям вручили картини, а всю зібрану суму переказали Львівському оборонному кластеру, який виготовляє бронежилети і передає на передову, де вони найпотрібніші.

Розчулений такою дитячою ініціативою голова правління Львівського оборонного кластеру Максим Плєхов особисто провів дівчинці екскурсію, розповів про виготовлення військових та медичних бронежилетів і вручив подяку за її волонтерство.