Діти з вул. Випасової, які продають лимонад і збирають гроші на ЗСУ

Діти, які мешкають на вулиці Випасовій, минулого четверга почали збирати гроші для українських військових. Хлопці та дівчата самостійно купували продукти, робили лимонад та облаштували собі точку продажу в дворі будинку. За кілька днів хлопцям та дівчатам вдалося зібрати майже 8 тис. грн, розповіла мама однієї з дівчат-організаторок торгівлі Віра Рудик.

Доньці Віри Рудик – 12 років, вона найстарша у компанії дітей, які зібралися, аби робити лимонад, а зароблені гроші віддавати на потреби українських військових. «Донька мені каже: "Мамо, ми будемо робити лимонад", – і пішла. А потім мені сусіди скидають фото, де наші діти вже тим лимонадом торгують», – розповіла ZAXID.NET Віра Рудик.

Діти продають лимонад у дворі біля дому на вул. Випасовій (бічна вулиці Варшавської) або на стадіоні неподалік. Розпочали торгівлю у четвер, 21 липня. Щоб торгівля йшла швидше діти зробили собі ще й рекламний банер – на великому шматку картону олівцем написали «Лимонад. На ЗСУ. Ми переможемо». Велика склянка лимонаду коштує 25 грн, а маленька 10 грн.

«Діти попросили в нас гроші на спрайт, лимони. Вони купили ще паперові стаканчики і трубочки. З дому вони несуть лід, заморожені ягоди», – додала мама однієї з дівчат Віра Рудик.

У понеділок, 25 липня, діти продовжуть торгувати лимонадом. Зібрані гроші вони ще не передали військовим, тримають їх у сховку, бо хочуть зібрати більшу суму.