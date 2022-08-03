Львівські школярі передали 11 тис. грн благодійному фонду

Юні львів’яни вирішили продавати лимонад, щоб зібрати гроші для ЗСУ. За місяць їм вдалося назбирати 11 тис. грн, які благодійники віддали у благодійний фонд Сергія Притули.

Мешканці вулиці Випасової у Львові вирішили зробити корисну справу на підтримку української армії. Батьки підтримали дитячу ініціативу, допомогли із купівлею продуктів.

«Ми прочитали, що дівчинка грала в шашки і передала гроші на ЗСУ. І ми вирішили теж долучитись. Придумали робити лимонад, бо влітку спекотно, він освіжає», – пояснює свою ідею одна з юних благодійниць.

Для привернення уваги до своєї діяльності вони зробили рекламний банер. А ще допоміг розголос в соцмережах.

Діти розповідають, що тільки за перший день вони заробили тисячу гривень. Менш ніж за місяць їм вдалося зібрати 11154 грн. Усю суму вони передали у благодійний фонд Сергія Притули, який займається закупівлею необхідного обладнання для українських військових.