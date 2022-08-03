Зібрані на продажі лимонаду 11 тис. грн львівські школярі передали ЗСУ
Всі гроші діти пожертвували фонду Сергія Притули
Юні львів’яни вирішили продавати лимонад, щоб зібрати гроші для ЗСУ. За місяць їм вдалося назбирати 11 тис. грн, які благодійники віддали у благодійний фонд Сергія Притули.
Мешканці вулиці Випасової у Львові вирішили зробити корисну справу на підтримку української армії. Батьки підтримали дитячу ініціативу, допомогли із купівлею продуктів.
«Ми прочитали, що дівчинка грала в шашки і передала гроші на ЗСУ. І ми вирішили теж долучитись. Придумали робити лимонад, бо влітку спекотно, він освіжає», – пояснює свою ідею одна з юних благодійниць.
Для привернення уваги до своєї діяльності вони зробили рекламний банер. А ще допоміг розголос в соцмережах.
Діти розповідають, що тільки за перший день вони заробили тисячу гривень. Менш ніж за місяць їм вдалося зібрати 11154 грн. Усю суму вони передали у благодійний фонд Сергія Притули, який займається закупівлею необхідного обладнання для українських військових.