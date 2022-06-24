За три дні роботи дитячого блокпоста діти зібрали кошти на два бронежилети для воїнів Стрийщини

На Стрийщині діти за три дні самотужки зібрали гроші на два бронежилети для українських військових. Юні патріоти утворили дитячий блокпост та просили водіїв долучитись до збору коштів.

Як повідомила Львівська ОВА 24 червня, на Стрийщині діти хотіли допомогти українським військовим та утворили «Блокпост юного патріота заради мрії». Ініціативу дітей підтримав також благодійний фонд «Твори добро». Діти звертались до водіїв з проханням підтримати військовослужбовців та долучитись до збору коштів на бронежилет.

За три дні роботи дитячого блокпоста діти зібрали кошти на два бронежилети для воїнів Стрийщини, які боронять Україну на фронті.

Нагадаємо, що це не вперше діти долучаються до збору коштів для ЗСУ. У Миколаєві дівчата власноруч виготовляли патріотичні сувеніри, щоб зібрати гроші для військових, діти також торгували розсадою, щоб купити квадрокоптер для ЗСУ