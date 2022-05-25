Клієнтами учнів стали парафіяни, які вертались з недільного богослужіння та купували розсаду

Учні недільної школи храму Успіння Пресвятої Богородиці у Миколаєві на Львівщині організували благодійний ярмарок, щоб заробити на квадрокоптер для ЗСУ. Від продажу розсади помідорів, капусти та квітів вдалось виручити 3 тис. грн. Про це повідомила ЛОДА 25 травня.

«Ідея виникла ще на початку війни. Хотіли якось заробити кошти, щоб допомогти армії потрібними речами. Спочатку плели маскувальні сітки. На Вербну неділю продавали місцевим мешканцям власно зроблені святкові букетики з верби. Кошти віддали на придбання бронежилета для земляка, який йшов на фронт. На Великдень малювали крашанки, щоб передати нашим захисникам», – розповіла керівниця недільної школи, наставниця дітей Олена Сотник.

У березні діти віком 8-12 років висіяли розсаду помідорів, капусти та квітів. Дбайливо поливали, доглядали, а потім розсадили в роздільні ємності. Клієнтами вихованців стали парафіяни, які вертались з недільного богослужіння та купували розсаду.

Вдалось вторгувати майже 3 тисячі гривень. Ці кошти планують витратити на закупівлю квадрокоптера.